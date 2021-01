annonse

annonse

John Peter Collett er professor emeritus i historie, Universitetet i Oslo. Han er ikke nådig i sin kritikk.

Slik starter han en kronikk i Forskerforum.no:

Vårt universitet «skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden». Sitatet er ikke hentet fra Nord-Korea. Det står i Universitetet i Oslos strategiplan for årene frem til 2030, vedtatt av universitetsstyret 14.2.2020.

annonse

«For all del: Det er sikkert fint at studentene ønsker å bidra til en bedre verden. Men hvordan verden kan bli bedre, kan det kanskje være forskjellige meninger om?»

Collett reagerer på at universitetet ikke plages av usikkerhet om hva en bedre verden skulle innebære. Han peker på ytterligere formuleringer i planen. Det heter der at «UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet.»

Med hva det grønne skiftet innebærer, er ikke forklart, mener professoren. Trengs det ikke engang noen forklaring eller diskusjon?

annonse

«Da jeg selv ble student, var målet at studentene skulle lære å tenke selv og gjøre seg opp sine egne meninger, i respekt for de metodene som vi skulle lære for å kunne tenke selvstendig på et rasjonelt, vitenskapelig grunnlag. Bak oss lå bevisstheten om katastrofer som menneskeheten hadde vært rammet av i perioder da slik tenkning ble satt til side for rettroenhet og undertrykt av partilojalitet,» skriver han.

Med en henvisning til den venstreradikale bølgen på universitetene i 1960- og 70-årene gir han et spark til dagens situasjon. Aktivismen har kommer tilbake. Den gang var det et «betydelig antall studenter (og noen universitetslærere) som på nytt fant det best at partiet tenkte for dem. De har ingen grunn til å være stolte av det nå etterpå – selv om de uten tvil den gang var overbevist om at de hadde «kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden». Vi andre lærte oss å se med skepsis på dem som hevder akkurat dette.»

Collett mener det ikke er ukjent at universitetene forsøker å «opprettholde og våke over rettroenhet». Det var deres formål «gjennom mange hundre år. Den som stilte grunnleggende spørsmål om Bibelens sannhet og dristet seg til å hevde avvikende meninger, måtte være forberedt på å ta konsekvensene. Noen universitetslærere ble, som kjent, brent på bålet som kjettere,» skriver han.

Collett advarere mot en totalitær utvikling. «Ser vi for oss at universitetsstyret anno 2020 vil utvise studenter som ikke deler institusjonens forestilling om hva som er en bedre verden? Vil for eksempel universitetslærere som bestrider læren om menneskeskapte klimaendringer (om det finnes noen), bli truet med avskjed? Når vil klimadissenteren Ivar Giævers portrett bli fjernet fra tavlen over nobelprisvinnere som UiO er stolte av?»

Collett aner at UiO har ønsket å «demonstrere lojalitet til landets politiske ledere».

– Universitetsfolk med erfaring fra DDR vil nikke gjenkjennende.

annonse

– Hva er galt med at studentene skal tenke selv? kan man formelig lese at den pensjonerte professoren sukker.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474