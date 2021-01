annonse

Topprådgiver og tidligere talsperson for Donald Trump, Jason Miller, sier i et intervju for Just The News torsdag at den tidligere presidenten har flere mål for de neste årene.

De innbefatter å ta tilbake makten i Representantenes Hus og Senatet i valget i 2022 «så vi kan stoppe noe av den demokratiske galskapen». Miller sa også at han forventer at Trump vil «tre frem som nasjonens leder på valgintegritet» ved å fortsette å insistere på at mange av endringene i valgloven som ble gjort i siste liten i 2020, var i strid med den amerikanske grunnloven.

Miller fløy sammen med Trump fra Washington D.C. til Florida ombord i Air Force One sist onsdag.

