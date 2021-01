annonse

Norske myndigheter stenger ned landet etter utbruddet av den muterte britiske coronavarianten i Nordre Follo. Raymond Johansen sa på TV 2 mandag kveld at det muterte viruset var 50-70 ganger så smittsomt. Men stemmer det?

På TV 2 Nyhetene kl 18:30 ble Oslos byrådsleder Raymond Johansen intervjuet. Programleder introduserte saken med å si at smittetallene i Oslo er nedadgående, men at byrådslederen likevel mener de inngripende tiltakene er nødvendig. Johansen sa deretter følgende:

– Akkurat nå, denne uka, litt ut i neste uke, er det vinduet vi har for å eventuelt slå dette viruset ned. Vi vet at dette er opptil femti til sytti ganger mer smittsomt, og med de konsekvensene det kan få for å belaste vårt helsevesen. Så nå er det en kamp mot klokka.

Deretter gikk innslaget over til å vise bilder fra Oslo mens det ble sagt at «Mer enn en million nordmenn lever nå under strenge smitteverntiltak og tjuefem kommuner på Østlandet er påvirket av tiltakene. Så kom Johansen tilbake:

– Ekspertene sier at vi har grunn til å være bekymret, og derfor har regjeringen gått inn for å stenge ned hele Oslo. Og jeg blir jo bekymret når ekspertene er bekymret. Og derfor er jeg så opptatt av at vi raskest mulig finner ut av det.

Så gikk det hele over i et helt annet innslag på TV 2.

Intervjuet med Johansen virket klart å være et opptak. Det er altså gjort før sending og er ikke direkte. Hva er det så Johansen sa, som ikke TV 2 korrigerer?

Jo, Johansen sier at det muterte viruset et 50-70 ganger så smittsomt som de opprinnelige variantene som har sirkulert. Men dette er en aldeles vill overdrivelse. De reelle tallene som er oppgitt fra England er at viruset et opptil 70 prosent mer smittsomt. Dette er også viderebrakt av Folkehelseinstituttet.

Det er mulig Johansen bare forsnakket seg, eller at matematikk og prosentregning ikke er hans sterke side. Men at heller ikke TV 2 fanger det opp og opplyser sine seere om at dette var feil, er minst like problematisk. Hvis noe er 70 prosent mer smittsomt, er det 1,7 ganger så smittsomt som det opprinnelige.

Og altså ikke 50-70 ganger så smittsomt. Forskjellen er relativt stor.

Hadde vi fått en slik virusvariant løs i Norge som var like smittsomt som det Johansen står frem på TV 2 og sier, hadde det virkelig vært fare på ferde. Kanskje det hadde vært en idé å spørre statsrådene også om de i likhet med Raymond Johansen og TV 2 har en noe overdreven respekt for det nye viruset.

TV2.no har også laget en sak med Raymond Johansen. I den saken er ikke hans famøse uttalelse med, men de har heller ikke med en korrigering fra det han sa på 18:30-nyhetene.

En smule falske nyheter på TV 2 med andre ord.

