Mandag 1. april 2020 ble en kurder fra Iran pågrepet og siktet for å ha drept sin fraseparerte kone på en barbarisk måte.

Sist torsdag ble den 32 år gamle mannen i Nedre Romerike tingrett dømt til 18 års fengsel for overlagt drap, grove trusler samt skadeverk. Han erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Tingrettens dom var enstemmig, men domfeltes advokat Thomas Øiseth, har varslet at saken vil bli anket angående bevisvurderingen under straffeutmålingen idet tingretten har vurdert bevisene feil når det kommer til at drapet er overlagt – forteller advokaten til NTB.

Historikk

Avdøde og domfelte er etniske kurdere, født og oppvokst i samme landsby i Iran. De har kjent hverandre siden barndommen. I samråd med sine familier giftet de seg i 2007. I 2010 fikk de en datter.

Domfelte forklarte retten at han på bakgrunn av sin opposisjon til myndighetene i hjemlandet, flyktet til Tyrkia i 2011. I 2013 kom også hans kone og datter til Tyrkia, hvorpå familien samme år fikk status som kvoteflyktninger i Norge.

I Norge ble de i første omgang bosatt i en kommune utenfor Oslo. Domfeltes kone trivdes aldri helt i landet, og etter hvert ble ekteskapet svært konfliktfylt. Juli 2015 ble ekteparet formelt separert.

Til tross for dette vedtaket om ekteskapelig adskillelse, har det vært mange lange intervaller hvor ektefellene har vært mye til og fra, samt at de fant tilbake til hverandre flere ganger. Men, samtidig var det svært ofte bråkete og voldelige uoverensstemmelser mellom de to.

Mekling

Relatert til det turbulente ekteskapet, bemerket retten at avdødes far kom fra Iran til Norge for å forsone partene.

Dømt for vold tidligere

I 2015 ble domfelte ved en tilståelsesdom dømt for en voldshendelse mot sin kone. Politiet har også flere ganger vært på ekteparets adresse angående husbråk.

Barneverntjenesten har også vært koblet inn gjentatte ganger, hvor blant annet voldsovergrep fra domfelte har vært hovedtemaet flere ganger.

Ny kjæreste

I januar 2019 traff avdøde en kurder fra Irak. (kurdere fra Irak og Iran – snakker samme språk – kurdisk sorani). De innledet et kjærlighetsforhold, og bestemte seg etter kort tid for å gifte seg.

Retten bemerker at det er noe svevende hvilket forhold domfelte og avdøde egentlig hadde fra slutten av januar til drapstidspunktet.

Sjalusi

I og med at domfelte mistenkte at hans kone hadde en kjæreste, installerte han avlyttingsutstyr i avdødes leilighet, samtidig som han mestret å avlytte hennes mobiltelefon.

1. april gjordedomfelte, etter å ha sagt til avdøde at han gikk på jobb, observasjon av avdødes leilighet. Dette fordi at domfelte mistenkte ekteskapsbrudd, samt at han ville innhente bevis for dette.

Domfelte registrerte kort tid etter at avdøde ble hentet av den nye kjæresten. Deretter ringte han avdøde, og fortalte at hun måtte komme hjem, fordi han var blitt syk.

Sett i relasjon til domfeltes forklaring, ble avdøde svært forskrekket da hun kom hjem og oppdaget domfelte i leiligheten, sannsynligvis for at hun fryktet for å være avslørt med den andre mannen.

Da avdøde skal ha konfrontert domfelte at hun hadde en vært sammen med en annen mann, «svartnet det» etter eget utsagn for domfelte, og etter det husker han ingen ting av selve drapshandlingen.

Les også: Varig utvist afghaner – dømt for grov familievold og mishandling – gjør alt han kan for å unngå retur til hjemlandet

Det groteske drapet

Denne drapshandlingen er så grov, bestialske, grotesk og grusom – at Resett velger å offentliggjøre den sakkyndige likundersøkelsen foretatt av overlege Silje Osberg og overlege dr. med. Kari Ormstad:

«Av tegn til skader er det påvist nærmest fullstendig skarp adskillelse av hodet fra resten av kroppen i nivå mellom 5. og 6. nakkevirvel. Hodet henger kun fast i kroppen via ryggsøylen og en smal hudflik på høyre side av halsen. Bortsett fra ryggsøylen er samtlige vitale strukturer på halsen avskåret inkludert blodkar, nerver, luftrør, og spiserør. Det er også mindre brudd skader i 5. og 6. venstre nakkevirvels tverrtagger med skade på blodkar som forløper i virvelsøylen, i tillegg er det stikk inn til ryggmargen baktil.

Nedad på brystet og på hele buken finnes til sammen 24 stikk – og skjæreskader som har retning hovedsakelig forfra og bakover og ellers ulik vinkling i de øvrige plan. Brystkassen er gjennomstukket tallrike steder for – og baktil uten at noen skader har trengt ut gjennom huden på ryggen. Mellomgulvet har 18 stikkskader. Lungene har tre gjennomstikk. Hjertet er uskadet, men fylt av luft. Begge brysthulene inneholder blod og luft. I buken finnes flere stikkskader i tarmen, og noe innhold fra tarmen har lekket til bukhulen og hudoverflaten. Det er tallrike stikk gjennom magesekken, leveren, milten og høyre nyre.

Til sammen 17 stikk – og skjæreskader finnes på begge over – og underarmer samt på hendene.

De indre organene er bleke og blodfattige som ved utblødning. Stikkanalysens dybde lar seg ikke bestemme eksakt, men de dypeste anslås å være over 15 cm lange».

I tillegg, konkluderte overlege Osberg:

«at domfelte må ha benyttet betydelig kraft i de skadegjørende handlingene. Hun forklarte også at atskillelsen av hodet ble gjort med flere bevegelser og handlinger, og må ha krevet betydelig kraft. Flere av stikkene var dødelige, også før halsen ble skåret over».

Les også: Etterlyst serbisk voldtektsforbryter hadde fast adresse og jobb i Norge (+)

Trusler

Avdødes kjæreste kom til åstedet rett etter ugjerningen. Domfelte, ifølge tiltalebeslutningen, skal da i raseri har skreket til vedkommende:

«Jeg kommer til å knulle dine slektninger. Jeg kommer til å knulle barnet ditt, knulle datteren din, knulle sønnen din. Vent å se hva jeg kommer til å gjøre, vent å se, din drittsekk. Jeg kommer uansett til å bli sluppet fri en gang i fremtiden. Det være seg 10 år, vil jeg uansett bli sluppet fri til slutt……jeg lever for å ta deg».

Sendte bilder av liket til nærmeste familie

Etter at avdøde lå på utsiden av sin leilighet med avskåret hode, tok domfelte flere bilder av liket og videresendte disse til hans far og bror i Iran. Samtidig sendte domfelte de samme bildene til avdødes far og brødre som bor i det samme kurdiske området i Iran.

Barnevernet

Etter drapet er domfeltes og avdødes datter i barnevernets omsorg, og bosatt i fosterhjem.



