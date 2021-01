annonse

Vil forsøke å presse den britiske regjeringen til å ta en hardere politisk linje mot Beijing.

The Guardian melder at ledende personer i det britisk-jødiske miljøet vil bruke Den internasjonale holocaustdagen 27. januar til å sette fokus på forfølgelsen av uiguriske muslimer, og sier at jødene har en «moralsk autoritet og moralsk plikt» til å si fra om overgrepene.

Rabbiner, samfunnsledere og overlevende fra Holocaust har vært i forkant av arbeidet med å legge press på den britiske regjeringen for å ta en sterkere holdning til Kinas brutale behandling av uigurene.

I et nylig brev til statsminister Boris Johnson skrev Marie van der Zyl, president for rådet for britiske jøder, at bruddet på uigurenes menneskerettigheter «er på vei til å bli den mest alvorlige voldshandlingen i vår tid», og dro en sjelden parallell til nazistenes folkemord på jødene:

– Som jøder er vi alltid ekstremt nølende med å vurdere sammenligninger med Holocaust. Imidlertid er det likheter mellom det som rapporteres å skje i Kina og det som skjedde i Nazi-Tyskland på 1930- og 40-tallet, skrev hun og oppfordret den britiske regjeringen om å iverksette straffetiltak mot Beijing.

Nekter

I forrige uke uttalte den avtroppenda amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo og hans etterfølger i den nye Biden-administrasjonen, Anthony Blinken, at Kina begår et folkemord mot uigurene i landets østlige Xinjiang-provins.

Uigurer og andre muslimer i Kina rapporteres å stå ovenfor sult, tortur, drap, seksuell vold, slavearbeid og tvangshøsting av menneskeorganer i flere anlegg som Kina betegner som «re-utdannelsesleirer». Tidligere fanger har hevdet at kvinner har blitt tvangssterilisert.

Beijing bedårer sin uskyld og insisterer på at uiguriske militante fører en voldelig kampanje mot kinesiske styresmakter for å oppnå en uavhengig stat ved å planlegge sivil uro og sabotasje.

