Testkapasiteten på grensestasjonen ved Svinesund er styrket. Det betyr at det blir obligatorisk coronatesting også der fremover.

Koronatesting ble obligatorisk for tilreisende fra områder med karanteneplikt 18. januar. Det ble gitt et midlertidig unntak for Svinesund.

Unntaket medførte at personer ved fast bopel i Norge kunne teste seg et annet sted senest innen 24 timer, om det ble kø på grensen ved Svinesund. Mandag ble dette unntaket opphevet.

– Jeg er glad for at bemanningen på grensestasjonen ved Svinesund nå er styrket slik at vi også har obligatorisk testing her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

