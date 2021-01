annonse

annonse

Den avanserte erstatningen til den aldrende flåten av B-1-bombefly i Det amerikanske flyvåpenet forventes å være klar før planlagt tid.

Ifølge en rapport i Air Force Magazine, er konstruksjonen av de to første versjonene av USAs ultra-høyteknologiske nye B-21-stealthbombeflyene godt i gang, og skal etter planen ta til himmelen på testflygingsturer mindre enn et år fra nå.

Det første B-21-stealthbombeflyet er nesten ferdigkonstruert og skal etter planen gjøre sin jomfrutur på et eller annet tidspunkt i det kommende året. Konstruksjonen av det andre B-21-stealthbombeflyet er kommet godt i gang på et produksjonsanlegg for våpenprodusenten Northrop Grumman i Palmdale, California.

annonse

Ifølge Kongressens budsjettkontor (CBO), har Det amerikanske luftforsvaret estimert at kostnadene for å utvikle og kjøpe de første 100 B-21-flyene vil være på rundt 80 milliarder dollar.

2026 eller 2027

På tross av at de to første versjonene av stealthbombeflyet snart er ferdigkonstruert, gjenstår det mye arbeid før de faktisk kan integreres inn i de amerikanske væpnede styrkene.

annonse

– Det andre flyet handler egentlig mer om strukturer, og den generelle strukturelle evnen. Vi går inn og bøyer det, vi kommer til å teste det til sine grenser, sørge for at designet, produksjonen og produksjonslinjen gir mening, sa Randall Walden, direktør i flyvåpenet, til Air Force Magazine.

Ifølge en uttalelse av generalløytnant i US Air Force, James C. Dawkins, jr., vil ikke B-21-bombeflyene være tilgjengelige for aktiv militærtjeneste før en gang i 2026 eller 2027, og vil da ytterligere styrke USAs kjernefysiske triade.

– Bombeflydelen av USAs kjernefysiske triade består av B-52-bombefly og B-2-stealthbombefly, og om ytterligere seks eller syv år, B-21-stealthbombefly, sa han under en militærkonferanse i regi av tenketanken Heritage Foundation 14. januar.

Haster

Ifølge forsvarsredaktør Kris Osborn i tidsskriftet The National Interest, kan ikke de nye B-21-bombeflyene komme raskt nok, gitt at det amerikanske luftforsvaret oppfatter den nåværende tilstanden til USAs flåte av aldrende bombefly som bekymringsverdig.

Ved siden av B-21-prosjektet, gjennomgår eksisterende B-52-er, B-1-er og B-2-er massive oppgraderinger for å forhindre at de blir helt foreldet og gjøre dem i stand til å fly også i fremtiden. Våpen-, kommunikasjons-, flyramme-, sensor- og programvareforbedringer til disse eksisterende bombeflyene forventes å gi dem mange ekstra leveår – om ikke flere tiår – i Det amerikanske luftvåpet.

annonse

Behovet for B-21 betraktes imidlertid som ekstremt presserende. Årsaken er opplagt, ettersom nye russiske og kinesiske innovasjoner innen bombefly-teknologi kan føre til et helt nytt trusselbilde for USA i tiden fremover. Kinas nye H-20-stealthbombefly, som først nylig dukket opp i offentligheten, ser ut til å være et forsøk på å spesifikt konkurrere med USAs B-21. Selv om det på ingen måte er klart at H-20 utgjør en reell utfordrer til B-21, fremtvinger kun eksistensen av H-20 US Air Force til å fremskynde byggingen og distribusjonen av den nye generasjonen av stealthbombere.

Selv om det er ukjent om hvorvidt det amerikanske luftforsvaret vil gå utover sin opprinnelige plan om å anskaffe seg 100 utgaver av B-21, har prominente militære ledere konsekvent sagt at det potensielt er et behov for en mye større styrke av de nye ultra-høyteknologiske militærflyene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474