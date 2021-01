annonse

annonse

To menn er dømt til fengsel i 75 dager for å ha overfalt en mann i en moské på Furuset i Oslo i november 2019.

Straffen er den samme som trioen ble idømt i tingretten. Borgarting lagmannsrett har imidlertid konkludert med at den eldste av de tiltalte frifinnes.

Les også: Kameramann angrepet da han filmet utenfor en moské i Frankrike

annonse

Bakgrunnen for hendelsen var at trioens familiemedlem ble beskyldt av fornærmede for å ta med seg mat fra et bryllup uten tillatelse. Volden fant sted da moskeen arrangerte et meklingsmøte mellom familiemedlemmet og fornærmede, der trioen møtte opp uten å være invitert.

Retten konkluderte med at to av de tiltalte i fellesskap hadde utsatt fornærmede for flere slag og spark. Duoen ble dømt for grov kroppskrenkelse og må betale fornærmede til sammen 25.000 kroner i oppreisning, samt 5.021 kroner i erstatning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474