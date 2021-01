annonse

Arbeidskraftsinnvandring til helsesektoren i rike land fører til «brain drain» og trøbbel i fattige land, ifølge to afrikanske eksperter.

To prominente afrikanske eksperter raser mot det offentlige britiske helsevesenet National Health Service (NHS). De mener nemlig at import av utenlandsk arbeidskraft fra fattige land slår negativt ut for opprinnelseslandet, og at særlig britene må ta ansvar.

– Storbritannia har allerede en av de høyeste andelene og generelle antallet utenlandsk kvalifiserte doktorer i sin arbeidsstyrke, likevel forsetter de å aktivt oppmuntre til og støtte at helsearbeidere utenlands skal flytte, skriver Johannes Fagan, som er professor og formann ved øre-nese-hals-avdelingen ved fakultetet for helseforskning på universitetet i Cape Town, og Mahmood Bhutta, som er professor og rådgiver ved Royal Sussex County Hospital, i South African Medical Journal.

Uttalelsen er stikk i strid med vanlige forestillinger i Storbritannia og andre vestlige land om at «mangfold» i helsesektoren i seg selv er ønskelig og noe man bør oppmuntre til.

«Brain drain»

De to ekspertene påpeker at britiske innvandringslover legger til grunn at det er manglende kapasitet innen alle helseyrker, og at utlendinger som får jobb i helsevesenet blir premiert med lavere pris for visum og hjelp med å migrere.

– Denne posisjonen synes upassende med det veldokumenterte og moralsk tvilsomme problemet med «brain drain», skriver de to legene.

– I en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2006 fant man at i snitt så har en fjerdedel av leger i Afrika sør for Sahara migrert for å jobbe i høyinntektsland, og samtidig vet vi at kun fem prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara har tilgang til betimelig, trygg og rimelig kirurgi, skriver Fagan og Bhutta, og beklager seg over at britiske helsemyndigheter likevel legger opp til en kraftig økning av arbeidskraftsimporten.

