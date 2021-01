annonse

annonse

– Det er sjelden vi opplever slik hets av en seriøs politiker som det Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er utsatt for.

Den kjente musikere Arve Tellefsen tar nå en hardt prøvet Arbeiderpartileder i forsvar og mener Jonas Gahr Støre forfølges av pressen og særlig TV 2.

Han mener det er «rart at deler av pressen og media bruke så mye av sin tid til å drive en personforfølgelse mot en av våre dyktigste ledere».

annonse

– Det er sjelden vi opplever slik hets av en seriøs politiker som det Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er utsatt for, skriver Tellefsen i VG.

Ikke negativt å være rik

Han misliker at Gahr Støre kritiseres fordi han er rik.

annonse

– Jeg synes tvert i mot at dette er en av de fine sider ved Jonas Gahr Støre. Han er rik og han betaler mye skatt. Men i stedet for å jobbe for Høyre, som vil gi rike folk mindre skatt, så ønsker Gahr Støre at han selv skal betale mer i skatt. Det er vanskelig å forstå at dette skal være negativt.

Tellefsen mener han og samfunet har mye å takke både Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre for.

– Han går riktignok i dress i stedet for kjeledress, men hans hode er klart og hans hjerte banker for hele befolkningen, også de svakerestilte. – Velgerne kjenner ikke Arbeiderpartiet igjen Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474