Vil bekjempe «Davos-partiene».

Etter lang tid hvor folk har etterlyst partipolitisk samling blant nasjonalkonservative, patrioter og andre fedrelandssinnede i Norge, ble det 24. januar kjent at Selvstendighetspartiet i samlet flokk går inn i Demokratene.

Resett erfarer at Reinert Skadsem i Selvstendighetspartiet har vært den store pådriveren for samling, mens Demokratene og Nye Borgerlige kranglet om hvem av de to som er mest nasjonalkonservativ. Som minstemann blant de nasjonale partiene har Selvstendighetspartiet da også mest å tjene på et mulig samarbeid.

I sin «Invitasjon til nasjonalkonservativ allianse» før nyttår bad Skadsem alle om å forene seg foran stortingsvalget 2021.

– Med bakgrunn i de pågående utrenskninger av nasjonalkonservative i Fremskrittspartiet nå til dags, åpner det seg store muligheter for de nasjonalkonservative i Norge som ikke må kastes bort, mente Skadsem.

– Selvstendighetspartiet vil derfor invitere alle nasjonalkonservative partier til å delta i en form for allianse til neste valg. Vi er åpne for mange typer samarbeid. For oss er det den praktiske politikken som føres det sentrale og ikke tom framtoning. Vi er ikke opptatt av hvem som får de sentrale verv så lenge de er kompetente, arbeidsomme og får jobben gjort, skrev Skadsem videre.

Nå er den første sammenslåingen tilsynelatende et faktum. Etter planen skal «aktiviteten i SPH legges ned» med omgående virkning, før Selvstendighetspartiets landsmøte i februar fatter den endelige avgjørelsen. Det er dermed uklart om Selvstendighetspartiet oppløser seg selv eller går inn i dvale.

Nyheten mottas med begeistring hos Resett-lesere.

– Flott tiltak! All honnør til Skadsem og Ugland-Jacobsen. Nå begynner toget å rulle. Det finnes flere fusjonskandidater, og endelig reell grunn til optimisme for oss konservative nasjonalpatrioter, skriver «Grensevakt».

– Fantastisk!!! Dette har jeg “messet om” i flere år og om nå også Kystpartiet og noen andre micropartier kunne “kopiere” SHP så har vi endelig etablert et slagkraftig alternativ til PK-røkla. Dette har jeg virkelig tro på og ser frem til valget i september. Endelig vet jeg hvem jeg skal stemme på, stemmer Harald i.

– Takk til Siv og Sylvi for deres helhjertede innsats for å endelig å skaffe oss et reelt nasjonalkonservativt parti, heter det fra Vasskjetta.

Flere lesere vil imidlertid også ha Nye Borgerlige med på laget.

– Da mangler vi bare PDK (Partiet De Kristne, red.anm.) og Nye borgerlige!, skriver «Tangodelta». Vedkommende får støtte fra Johnny, som skriver at «Nye Borgerlige bør være nestemann inn i felleskapet».

– En bra start, nå må de andre konservative partiene komme etter. Om partiet heter Demokratene eller noe annet er ikke så viktig, (mener Demokratene helst bør skifter navn), så er det den konservative politikken og opprettholdelsen av staten Norges suverenitet over eget land og lover som er viktigst, mener Arild.

Et åpent spørsmål er om Nye Borgerlige ønsker å gå inn i Demokratene. Resett har derfor tatt en prat med Kim Steinar Kjærner-Strømberg.

Strømberg var en kort tid leder av Demokratene, men forlot partiet etter uenigheter i 2016. Nå er han partisjef i Nye Borgerlige.

Strømberg har dårlig nytt til dem som håper at Nye Borgerlige skal slutte seg til Demokratene og dermed bidra til en virkelig bred valgallianse.

– Har Demokratene henvendt seg til Nye Borgerlige om en mulig overgang til Demokratene, eller har dere kontaktet Demokratene, Kjærner-Strømberg?

– Nei, og det forventer vi heller ikke. Demokratene er, i henhold til sin kronikk i Resett, et «tradisjonelt sentrumsparti». Dette betyr jo politisk at de vil «leie lanke» med KrF og V. Vi er konservativt politisk parti som vil bekjempe Davos-partiene som Demokratene nå frir til, svarer Kjærner-Strømberg.

– Kan det bli aktuelt at Nye Borgerlige går inn i Demokratene, eller vil Nye Borgerlige bestå som et konservativt alternativ?

– Nye Borgerlige vil ikke gå inn i Demokratene, og det vil være unaturlig å bli en del av et sentrumsparti, slår Strømberg fast.

– Hvorfor trenger Norge både Demokratene og Nye Borgerlige?

– Trenger vi flere «tradisjonelle sentrumspartier»? Det må da være trangt om plassen med stadig nye tilskudd? Demokratene har valgt å gå til venstre i norsk politikk, og vi er glad for den avklaringen og ønsker dem lykke til som sentrumsparti, sier Strømberg.

Strømberg viser til Danmark, hvor mange mente at danske Nye Borgerlige var unødvendig. Nå sitter Nye Borgerlige på Folketinget. Strømberg er derfor overbevist om at Nye Borgerlige i Norge når som helst kan få sitt gjennombrudd.

Nye Borgerlige har imidlertid ikke profittert like mye på bråket i Fremskrittspartiet som Demokratene har.

– Vi kjemper mot Davos-partiene, mot klimahysteriet, for å få tilbake norsk industri fra lavkostland, utvikle infrastruktur, skape arbeidsplasser, skape håp, forutsigbarhet og begeistring i bygd og by, reklamerer partisjefen i Nye Borgerlige.

Dermed ligger det an til at Norge kan ende opp med ett nasjonalparti som er sentrums- eller sosialdemokratisk orientert, herunder med fokus på arbeidere og velferd, og ett som står for en mer høyrekonservativ politikk, herunder bedriftsvennlig skattenivå.

Forskjellen er at Demokratene kan delta i stortingsvalget 2021, mens det fortsatt er usikkert om Nye Borgerlige blir å finne i stemmeavlukkene. Partiet arbeider fortsatt med å samle nok underskrifter for å få sine kandidater godkjent av valgmyndighetene.

– Vi har stor medlemsvekst fra Finnmark til Lindenes i sør, bedyrer Kjærner-Strømberg.

