En informasjonsfilm rundt coronaviruset blir spredt i rekordfart på sosiale medier og har blitt sett over 60 000 ganger på Youtube.

«Covidfilmen 2020 – Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden», heter informasjonsfilmen fra ViktigViten.no. Den ble lagt ut på Youtube i forrige uke og har allerede gått viralt.

Filmen stiller spørsmål rundt testing av coronaviruset og hvorfor samfunnet er blitt stengt ned.

«Denne filmen inneholder ingen egne påstander. Den inneholder bare informasjon med referanser. Hensikten er å skape åpenhet og debatt og gjøre viktig informasjon tilgjengelig og forståelig», heter det i introen i videoen.

– Ikke farlige enn influensa

Det er flere leger i Norge som har vært skeptiske til hvordan myndighetene har håndtert coronapandemien.

Overlege ved Haukeland sykehus i Bergen, Halvor Næss, har flere ganger skrevet leserinnlegg i Resett der han mener myndighetene overreagerer i forbindelse med nedstengingen av landet.

Næss ble også intervjuet at TV 2 for et par måneder siden der han uttalte at cronaviruset ikke er mye farlige enn influensa.

– Jeg var ganske bekymret da jeg først hørte om viruset, men etter hvert som det kom tall og forskning på dødeligheten har denne frykten forsvunnet. Tallene rundt antall smittede tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de strenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen, sa Næss til TV 2.

Andre norske leger har ytret stor skepsis til den nye coronavaksinen.

– Mitt navn er Nils Fosse og jeg er medisinsk lege i Bergen, Norge. Covid 19-vaksinen har ikke bevist at den er trygg og effektiv. De har brukt en ny teknologi og den er blitt testet på noen få tusen personer de siste månedene, sa den norske legen i et intervju som ligger på videokanalen Bitchute.

Skaper debatt

Den nye informasjonsfilmen laget av Viktig Viten har i skrivende stundt ikke fått oppmerksomhet i den etablerte norske pressen, selv om den har gått viralt. Den har heller ikke blitt «faktasjekket» av Faktisk.no. Men bloggeren Gunnar Tjomlid har skrevet en kritisk kommentar med tittelen «Covidfilmen 2020 – en søvndyssende halvtime med løgner»

På Facebook blir videoen heftig diskutert i diverse grupper.

– Takk til Viktig Viten for denne filmen som er basert på rene fakta og henvisninger til hva leger og eksperter sier med egne ord. Jeg ønsker en åpen debatt om dette og er lei av avisenes frykt-porno der de ønsker å tjene mest mulig penger på klikk, skrives det.

Covidfilmen er lagt ut på videokanalene Youtube og Bitchute.

