annonse

annonse

Det var i Wuhan at det nye coronaviruset først smittet mellom mennesker. Det er almenn enighet om at Covid-19 har virus i flaggermus som utgangspunkt. I dyremarkedet som først ble utpekt som kilden, selges ikke flaggermus.

Så kom opplysningene om at det i Wuhan finnes Kinas eneste høynivå-laboratorium for forskning på nettopp slike coronavirus fra flaggermus – Wuhan Institute of Virology. Tilfeldig?

Forskere og medier har prøvd å overbevise folk om nettopp det helt siden februar. Viruset har blitt påstått med kategorisk sikkerhet å være naturlig, faktasjekkere har kastet seg over enhver tvil. Facebook, Twitter og YouTube har fjernet innhold som har pekt mot at viruset kan ha sluppet ut av et laboratorium og at det var designet nettopp for å være så smittsomt som mulig.

annonse

I Norge har Faktisk.no kastet seg over en rekke saker og prøvd å så tvil om viruset kan være «mennesskapt».

Det er i så fall forskning knyttet til såkalt gain-of-function som kan være kilden. I slik forskning forserer man mutasjonshastigheter eller kombinerer ulike virus for å se hvor farlig et virus kan bli for mennesker. Hensikten med slik forskning kan være helt legitim, som å finne bedre utgangspunkt for medisiner og vaksiner.

Men faren er at disse virusene slipper ut av laboratoriene ved et uhell og begynner å smitte mennesker. Slik forskning kan i verste fall også danne grunnlag for biovåpen.

annonse

Til tross for «sammentreffet» med at Kinas eneste forskninglaboratorium for coronavirus på dette nivået ligger nettopp i Wuhan, har vestlige medier og politikere vært påfallende stille om muligheten av at Covid-19 stammer nettopp herfra og slik sett var menneskeskapt. Og ingen andre teorier og kilder har heller blitt bevist. Kinesiske myndigheter har ikke ført bevis for noe naturlig utgangspunkt og har fremsatt ulike søkte teorier som at amerikanere skulle ha brakt det med seg til Wuhan eller at det kom i frossenmat.

De siste ukene har det imidlertid blitt lekket opplysninger fra amerikanske myndigheter om at de i økende grad peker på muligheten av at dette coronaviruset nettopp kom fra laboratoriet i Wuhan. I en pressemelding 16. januar sa daværende utenriksminister Mike Pompeo at de hadde opplysninger om at flere ansatte ved laben i Wuhan på høsten 2019 ble syke med symptomer «konsistent med COVID-19» og at forskere der jobbet med et virus som var «96,2 prosent genetisk lik viruset som forårsaker Covid-19». Pompeo hevdet også at laben hadde hemmelige forbindelser til Kinas militære styrker.

Pompeo konkluderte ikke om opphavet til Covid-19, men uttalte at «Beijing fortsetter å holde tilbake sentral informasjon som vitenskapsmenn trenger for å beskytte oss mot dette viruset, og det neste.» En delegasjon fra WHO er nå i Kina, men mange er skeptiske til hva kinesiske myndigheter tilllater dem å se.

I ny informasjon som blant annet fremkommer i et nyhetsklipp med Fox News anker Steve Hilton, sies det at Obama-administrasjonen la ned forbud mot gain-of-function forskning og finansiering av det i 2014 nettopp ut fra bekymringer for uhell som følge av dårlig sikkerhet. Men ifølge Hilton skal Anthony Faucis institutt har omgått forbudet og skal ha finansiert videre forskning gjennom Dr. Peter Daszak fra det New York-based EcoHealth Alliance. Daszak delegerte så pengene videre til Wuhan Institute of Virology.

Dazak skal ha vært en av de mest aktive i å diskreditere teoriene om at viruset er menneskeskapt og lekket fra fra en lab, ifølge flaggermusforsker Bret Weinstein.

Flere etablerte amerikanske medier har begynt å skrive om muligheten for at viruset faktisk stammer fra et laboratorium. Inkludert New Yorker magazine og Wall Street Journal.

annonse

Videoen fra Fox News er også tilgjengelig her.

Resett tar ikke stilling til det som fremkommer, men vi linker inn to andre diskusjoner som omtaler samme tema. De etablerte medienes taushet om temaet bidrar kun til å øke folks mistanker om at noe holdes skjult.

Resett har skrevet om temaet gjennom hele fjoråret.

Kan det virkelig være slik at tilfeldigheten rundt laboratoriet i Wuhan skal omtales som en «konspirasjonsteori» og ikke undersøkes nærmere?

Fra Sky News Australia

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474