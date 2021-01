annonse

– Bedre spredning av kunder på butikkene vil forsterke effekten av de andre smitteverntiltakene og ikke stå i motstrid til dem.

Hun mener det vil føre til færre køer.

– Jeg håper også regjeringen vil bidra til å gjøre det enklere for folk å bestille polvarer fra Vinmonopolets nettsider. Den sære norske regelen om at disse varene ikke kan hentes ut utenfor Vinmonopolets åpningstider må bort. En slik forenkling vil trolig bidra til at færre stimer seg i polkøene, og at flere handler varene sine over nett, mener Bruun-Gundersen.