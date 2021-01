annonse

Hvem kan føre en dialog med Sigrid Tusse Bondvik og Helge Lurås?

Ikke samtidig, da. Podkasten Flokken klarer det.

– Og som sagt, vi vet at dette her er kanskje litt kontroversielt, å ha med Helge Lurås, men lytt likevel på praten og hør hva han har å si. Og så kan du diskutere i kommentarfeltet hans (Resetts kommentarfelt), ut over det. Slik blir Helge Lurås introdusert til en samtale av podkasten Flokken, som også har samtalt med personligheter som Sigrid Tusse Bondvik.

– Vi fortalte noen lyttere at vi skulle ha deg som gjest, og da sa de: Er det så lurt da? Nå blir det bråk. Hva tenker du om at det blir en slik reaksjon?

– For meg så er det temmelig absurd at jeg skulle bli oppfattet som en så ille person at enhver som blir assosiert, selv bare med å samtale med meg, som inviterer meg til et intervju, dermed utsetter seg selv for en risiko for å bli kritisert hardt og utestengt selv – det er temmelig absurd. Det er tydelig at mange har den oppfatningen at jeg og Resett er høyreekstreme og det som verre er. Det er et interessant fenomen i seg selv at den oppfatningen kan være der ute og slik jeg ser det er det basert på fordommer av folk som ikke selv noensinne har lest Resett eller hørt hva jeg og andre (forbundet med Resett) har å si. Det er de som trekker konklusjoner ut fra hva andre har sagt, og da er det gjerne hva noen har sagt om kommentarfeltet i Resett.

– Men du kan ikke la Mark Zuckerbergs stå inne for alt og alle som skriver på Facebook, sier Helge Lurås.

Han mener Resett har et åpent kommentarfelt der de ikke siler meninger ut ifra om de (som redaksjon) liker meningene eller ikke, men at Resett forsøker å ha en så stor takhøyde som mulig opp mot norsk lov i kommentarfeltet. Lurås mener Resett blir direkte assosiert med en vågal innstilling til ytringsfrihet og Resetts vilje til å sette ressurser inn på å ha et åpent kommentarfelt på så å si alle publiserte saker.

En ærlig samtale

Det er en ærlig «multidialog» mellom gutta i Podkasten Flokken og Helge Lurås. En i Flokken har tydelig rollen som fører av dialogen, mens en annen har kritisk ladede spørsmål. Men det er underholdende! Lurås resonnerer raskt og lett på spørsmål som muligens var ment å sette ham ut av balanse. Ja, det blir etter hvert nesten som en av Lurås’ mange monolog-podkaster. Men likevel vil jeg kalle det en ekte dialog, for den var sivilisert og ekte fremført. Men Flokken responderte for lite på Lurås’ resonnementer til at det ble virkelig fruktbart. Hør selv.

Et voldsomt trykk på Resetts moderatorer

Lurås mener det er en vanskelig jobb å være moderator. Det finnes mye frustrasjon mot maktpersoner. Han mener at folk må få uttrykke seg, for sinnet forsvinner ikke om det blir tiet. Debatten kan bli usaklig, ja, og han mener det er en skjønnsmessig vurdering som må tas av overveldede moderatorer hver eneste dag. Over 3000 kommentarer modereres daglig på Resett, i tillegg til kommentarer på Facebook.

Lurås blir spurt om han har forståelse for at andre aviser ikke har kommentarfelt. Lurås svarer at det nok har spart avisene for mye hodebry. Han sier at kommentarfeltet i eksempelvis VG og Nettavisen ikke var bedre enn det som er på Resett, som Resett slik blir assosiert med. Det er lettere for avisene å bare ikke ha et kommentarfelt, men Lurås mener de (større avisene) burde hatt råd til det og at demokratiet er avhengig av å høre meninger man ikke nødvendigvis liker.

Debatten på NRK

Lurås blir spurt om duellen mot Mimír på Debatten. Mimír sa han våknet til en aggressiv innboks hver gang Resett skrev om ham. Lurås sier det var et raskt svar på direkten, at han er interessert i å snakke med Mimír om det. Lurås påpeker at også han får hets av mange, uten at han tar en offerrolle. Lurås mener at det, dessverre, er prisen man må betale for å mene noe (kontroversielt) i det offentlige ordskiftet.

Lurås påpeker videre at Mimír sa at det ikke var noe galt med selve artiklene på Resett, bare reaksjonene på dem. Lurås mener likevel at det ikke er riktig å justere innhold i artikler på grunnlag av reaksjoner, i så fall må alt for mange hensyn tas. Sinnet mot noen, som for eksempel Mimír ble ikke skapt av en eller flere artikler på Resett, sier Lurås.

Big Tech

Lurås forteller at Resett publiserer mellom 30 og 40 artikler daglig. Han mener at å skumme Resett og kommentarfeltet av og til ikke er å vite hva som står i nettavisen. Han tar ansvar for det som står i kommentarfeltet og mener det er en interessant problemstilling at han og andre redaktører må det, mens Big Tech, etter forsvarsloven, seksjon 230, ikke må ta det samme ansvaret. Men når de nå har begynt å sensurere noe må de ta et ansvar, mener Lurås.

Podkasten Flokken mener at det neppe noe politisk bak Big Techs sensur. De sier at Big Tech er private bedrifter som vil tjene penger, og slik gjør det som tjener dem.

Lurås svarer at om det bare hadde vært økonomiske interesser på spill, så hadde det vært mindre problematisk. Han mener at det er ideologiske interesser i tillegg, at det er en spesiell iver for å «ta» stemmer fra høyresiden av det politiske spekteret, mens selskapene ikke har gått etter stemmer på venstresiden som oppfordrer til vold.

Trump og stormingen av Kongressen

Lurås sier at å «ta ut” Trump var viktig. Da er ingen trygge. Han er bekymret, venter på at aktivister i Norge skal lære av USA (der de tok ut plattformen Parler) og gå etter Resett som faktisk ble ekskludert fra Vipps i ett døgn. Lurås mener høyresiden har en større tro på demokratiet enn venstresiden og at man så det i «Twitterstormen» mot Solvang etter at han «tillot» Lurås å snakke i intens duell med venstresiden på NRK. Lurås påpeker at han tross alt var ukentlig på NRK i mange år før, og at han er mer eller mindre den samme mannen nå.

Hva med å nekte å ikke anerkjenne valget i USA, å ikke godta demokratiet, heller storme kongressen, spør Flokken?

Lurås sier at Resett har kritisert Trump for at mange av påstandene hans om valgfusk ikke var troverdige. Han mener det positive med presidentskapet hans har blitt undergravd. Polarisering er en fare, slik Lurås ser det. Begge sider blir mer og mer udemokratiske, sier Lurås som mener man må se etter alle i samfunnet som går i udemokratisk retning.

Fem døde, påpeker Flokken, sier det er en direkte trussel. Podkasten mener at presidenten satt og ikke gjorde noe.

Det er en rekke ting som skjer samtidig, hele tiden, som er ustoppelig om man ikke skal stenge alt ned, sier Lurås. Han påpeker at det i Oslo daglig blir planlagt kriminalitet av nettverk som bruker kanaler vanlige mennesker bruker. At man ikke kan stenge telefonnettet på grunn av det. Lurås mener det er en farlig utvikling hvis man går med på at folk er så lettpåvirkelige at man må hindre dem fra å høre visse ting. Lurås mener at demokratiet i USA ikke sto i fare med stormingen av Kongressen. Fem døde til tross. Han mener hendelsen ikke tjente Trump.

Hva er løsningen, Helge?

Etter spørsmålene om Trump synes det som piffen har gått litt ut av Flokken. De har ikke mange oppfølgingsspørsmål. Praten går videre i Alex Jones. Lurås svarer høflig og godt. Det blir litt mer snakk om Parler og Big Tech.

Det viktigste Lurås påpeker mot slutten av podkasten er at folk kanskje har glemt all volden BLM påførte det amerikanske samfunnet i sommer. (Om folk flest fikk lov til å lese om det av den avisen de stolte på, må jeg som skribent påpeke.)

Løsningen er å snakke sammen, sier Helge Lurås. Han mener at å sitte i egne siloer og prate kan skape forestillinger om at «de andre» er onde og at man slik aldri får aldri korrigert det. Lurås sier det er sterke krefter som skremte Solvang av Twitter, krefter som ikke vil ha en dialog, noe som hverken er bra for høyre- eller venstresiden. Lurås mener man må ha tiltro nok til at majoriteten av folket har kunnskap til å skille mellom fantasier og fakta; la alle snakke, ha en offentlig og åpen dialog om det som sies og fremmes av meninger.

Hva mener du?

Jeg heier på podkasten Flokken som inviterte Lurås. De og andre er sikkert ikke enig i min forståelse av hva som ble sagt i podkasten. Og selv om jeg har skrevet et langt resyme (med egne meninger filt inn i åpne sprekker), så er det også episoder jeg har skrevet mindre om. Herved gis den samme oppfordringen Flokken kom med tidlig i podkasten: Fortsett i kommentarfeltet til Resett. Slik jeg ser det, så er det der den største demokratiske debatten i Norge i dag foregår.

