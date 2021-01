annonse

MDG mener at redusert kjøttforbruk er det mest effektive klimatiltaket hver og en av oss kan gjøre.

– Vi kan ha godt landbruk i Norge som utnytter beiteressurser uten å ha et så høyt forbruk av kjøtt som vi har i dag, sier Ulrikke Torgersen til NRK. Hun er førstekandidat til Stortinget for MDG Rogaland.

Torgersen sier at det konsumeres stadig mer svin og kylling som blir matet med soya fra regnskogen.

– Å redusere vårt kjøttforbruk vil redusere press på verdifull regnskog samtidig som vi utnytter vår egen utmark på en bedre måte, sier hun, og legger til:

– Intensiv kjøttproduksjon betyr også store lidelser for dyrene.

Torgersen tror at hvis vi klarer vi å redusere kjøttforbruket, vil det føre til mindre press på bonden og på dyrene. Hun mener også at regjeringen har berøringsangst. I Stortinget har MDG fremmet en rekke forslag for å redusere kjøttforbruket. Kun SV har stemt for dette.

Tidligere landbruksminister Jon Georg Dale er ikke positiv til MDGs forsøk på å bestemme over folks hverdag.

– Det vil føre til en massiv nedlegging av norsk landbruk. Dette er pur sosialisme fordekt under klimaargumentasjon. Det er et forsøk på detaljregulere folks hverdag.

