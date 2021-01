annonse

annonse

Vil heller fokusere på å hjelpe det republikanske partiet med å vinne tilbake flertallet i Huset og Senatet i mellomvalget i 2022.

Wall Street Journal rapporterte i forrige uke at tidligere president Trump hadde diskutert muligheten for å opprette et tredje politisk parti med flere medhjelpere, som han ville kalle «Patriot Party» (Patriotpartiet). Men USAs 45. president skal ha nå kommet på andre tanker ifølge New York Times-reporter Maggie Haberman.

– I løpet av det siste døgnet, etter å ha luftet for noen få personer at han vurderte å opprette et tredje parti som en måte for å holde republikanere i Senatet i sjakk foran riksrettssaken, har Trump blitt snakket vekk fra det og gjort det klart at han ikke vil forfølge det, ifølge folk som kjenner tenkemåten hans, skrev hun på Twitter og la til:

annonse

– Trump har begynt å tro at færre stemmer vil dømme ham (nå) enn det ville ha vært om avstemningen hadde blitt holdt nesten umiddelbart etter 6. januar.

Trump has started to believe there are fewer votes to convict than there would have been if the vote had been held almost immediately after Jan. 6, the people familiar with his thinking said. — Maggie Haberman (@maggieNYT) January 24, 2021

Trump-allierte skal ha påpekt ovenfor den tidligere presidenten at strategien om å true visse republikanere med å utfordre dem i primærvalg i relevante delstater ikke ville gi mening hvis han opprettet et nytt politisk parti. Om dette har påvirket Trumps beslutning er uklart.

annonse

«Fiendeliste»

I en uttalelse på påstander om at Trump hadde utarbeidet en «fiendeliste over republikanere som Patriot Party skulle utfordre i primærvalget,» svarte Trump-rådgiver Jason Miller følgende:

– Presidenten har gjort det klart at hans mål er å vinne tilbake Huset og Senatet for republikanerne i 2022. Det er ingenting som er aktivt planlagt utover dette, men det er helt opp til republikanske senatorer om dette er noe som blir mer alvorlig.

– Dårlig idé

Topp-republikanere alliert med Trump har tidligere sagt til The Daily Wire at det er en «dårlig idé» å opprette et nytt politisk parti, ettersom det ville fragmentere den amerikanske høyresiden og sikre demokratisk flertall i amerikansk politikk i all uoverskuelig fremtid.

– På nettet har demokrater og venstreorienterte i media jublet av idéen av denne nøyaktige grunnen, sa de.

annonse

Kommer tilbake

På sin siste dag på jobben, forsikret president Trump i en tale til sine støttespillere at MAGA-bevegelsen ville komme tilbake i en eller annen form:

– Det har vært noe veldig spesielt. Det vi har gjort har vært utrolig i henhold til enhver standard. Vi gjenoppbygde USAs militære. Vi opprettet en ny styrke kalt Space Force, som i seg selv ville vært en stor prestasjon for en vanlig administrasjon. Vi var ikke en vanlig administrasjon, sa han og la til:

– Dere er fantastiske mennesker. Dette er et stort, stort land. Det er min største ære og privilegium å ha vært presidenten deres. Jeg vil alltid kjempe for dere. Jeg vil følge med. Jeg vil lytte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474