annonse

annonse

NRK gadd ikke informere egne seere om usanne påstander fra Trump-motstandere de intervjuet.

Da Trump-kritiker og NRK-journalist Tove Bjørgaas ga seg som USA-korrespondent, tok Veronica Westhrin over. I flere reportasjer som er blitt sendt på Dagsrevyen har hun ofte intervjuet personer som åpent sier at de hater Donald Trump.

Søndagsrevyen var intet unntak. Westhrin hadde møtt en mor og hennes to barn som er store tilhengere av Joe Biden.

annonse

Moren kunne fortelle NRK at hun hadde stoppet å snakke med familiemedlemmer kun fordi de støtter Trump. Hun kalte dem for «sektmedlemmer». Under intervjuet kunne moren også fortelle at hun tystet på familiemedlemmene hvis de la ut positive saker om den tidligere presidenten på sosiale medier.

– Jeg har rapportert innlegg slektningene mine har lagt ut, falske nyheter. Jeg har rapportert dem til Facebook og Twitter. Da vet jeg at jeg gjør noe, fortalte moren.

De to barna ble også intervjuet av NRK. Begge var superglade for at Trump ikke lenger er president, og den yngste sønnen hevdet at Trump «hadde kastet alle muslimer ut av USA».

annonse

Veronica Westhrin vet nok at dette ikke stemmer. Likevel fulgte hun opp med spørsmålet «hvordan føles det?» til den uinformerte unge gutten.

Da reportasjen var over, brydde heller ikke de i NRKs studio å informere hundretusenvis av TV-seere om at Trump aldri har hatt planer om å tvinge alle muslimer ut av USA.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474