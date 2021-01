annonse

Riksrettstiltalen mot tidligere president Donald Trump ble mandag formelt overlevert til Senatet.

I tiltalebeslutningen anklages Trump for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen den 6. januar, skriver NTB.

Aldri før har en tidligere president blitt stilt for riksrett i USA, og det er fortsatt uenighet om grunnloven tillater det.

Innen 8. februar må Trump ha levert inn skriftlig materiell, og dagen etter er siste frist for Representantenes hus å komme med eventuelle motbevis.

Hvis Trump bli dømt, er det intet embete han kan avsettes fra. Men de folkevalgte kan deretter stemme over om han for all framtid skal forbys å inneha offentlige verv.

Under den første riksrettssaken, som ble holdt i fjor vinter, ble Trump frikjent av det republikanske flertallet i Senatet.

Fakta om riksrettstiltalen mot Trump

* Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump, som da fortsatt var USAs president.

* Han er tiltalt for forbrytelser mens han hadde et myndighetsembete.

* Han anklages også for å ha svekket USAs og den amerikanske regjeringens sikkerhet, truet integriteten til det demokratiske systemet og blandet seg inn i en fredelig maktovertakelsesprosess.

* Årsaken er, ifølge tiltalen, at han oppildnet til vold mot USAs regjering ved å hevde at fusk førte til at han tapte presidentvalget i november. Trump oppfordret også folk til å ikke akseptere valgresultatet.

* I tiltalen anklages presidenten for å ha bedt folk gå fysisk til verks for å hindre Senatet i å godkjenne Joe Biden som USAs neste president, og for dermed å ha bidratt direkte til stormingen av Kongressen 6. januar.

* Trump beskrives i tiltalen som en trussel mot rikets sikkerhet, demokrati og grunnlov mens han var president.

* Blir Trump funnet skyldig, er det for sent å avsette ham ettersom han allerede har gått av. Men det kan holdes en ny avstemning der resultatet kan bli at han nektes å stille til valg for all framtid.

Kilde: Representantenes hus / The New York Times

