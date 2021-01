annonse

Nato-sjef Jens Stoltenberg kan opplyse at han har snakket med USAs president Joe Biden og gratulert ham med innsettelsen.

– Flott å snakke med presidenten og gratulere ham med innsettelsen. Dette er et nytt kapittel for den transatlantiske alliansen. Jeg ser frem til å ønske ham velkommen til Nato-toppmøte og jobbe nærmere sammen, skriver Stoltenberg på Twitter.

Great to speak with @POTUS & congratulate him on his inauguration. This is a new chapter for our transatlantic Alliance. I look forward to welcoming him to the #NATO Summit & to working closely together! https://t.co/ypa9cy1o4g

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 26, 2021