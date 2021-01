annonse

annonse

Erna Solberg uttalte at mange har spart mye mer enn vanlig under pandemien. Hun tror at når de åpner lommeboken så får vi en vekst i økonomien.

– I flere prognoser anslås det nå at norsk økonomi vil vokse mer i 2021 enn bare for kort tid siden, sa statsministeren.

Men SVs Kari Elisabeth Kaski blir ikke beroliget, hun blir heller provosert:

annonse

– Det vitner om en statsminister som er seg selv og sin egen klasse nærmest. Mange med godt betalte og trygge jobber har fått bedre råd i krisen vi står i, sier Kaski til FriFagbevegelse, og forteller hvem som sitter igjen med byrden:

– Det er også de samme som sitter trygt på hjemmekontor. Men de som blir permittert er i hovedsak lavtlønnede som fra før har lite å rutte med.

Les også: Kaski: Olje er ulønnsomt



annonse

Kaski sier videre at 30.000 har vært permittert helt siden mars, og at de som rammes har ikke mye i banken. Hun mener de har lite å gå på, og at det kommer til å bli en stor økning av inkassokrav og gjeldskrav.

– Jeg er dypt urolig for situasjonen og utviklingen. Det er alvorlig at vi ikke har en regjering som ser denne siden av saken, mener SVs finanspolitiske talsperson.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474