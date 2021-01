annonse

Tidligere AUF-leder Mani Hussaini sier han mener kvotering er negativt, men at han vil få frem talenter.

– Vi skal bli mer inkluderende og få flere med minoritetsbakgrunn inn i partiet, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet , og legger til:

– Å være ny i et politisk parti er utfordrende for mange, og i Ap ser vi at mange nye, uansett bakgrunn, ikke tas godt nok imot. Derfor slutter mange etter ett år eller to – de følte ikke det var et behov for dem. Men Arbeiderpartiet trenger alle, vi er et folkeparti som skal favne bredt. At vi speiler befolkningen er derfor viktig.

Lederen av Aps minoritetsutvalg, tidligere AUF-leder Mani Hussaini, tror at nøkkelen kan være å inkludere mangfoldsledelse inn i lederskolering samt systematisk arbeid med rekruttering. Han vil også ha et enklere og tydeligere språk. Han er også negativ til kvotering, men vil heller at partiet skal bli bedre til å vise fram forbilder med minoritetsbakgrunn.

– Det er en farlig vei å gå å sette folk i en bås som innvandrerpolitiker. Uansett hudfarge og grad av eksotisk navn er man primært Ap-medlem. Det er engasjement, kunnskap, og hvorvidt man vil gjøre en god jobb for partiet, som skal være de viktigste og avgjørende faktorene når man skal bli valgt, ikke hudfarge, sier Hussaini.

Partisekretær Stenseng er glad for at utvalget går mot kvotering basert på bakgrunn.

– Hvis vi begynner å kvotere inn folk basert på hvilken minoritet de er, da står vi i fare for å bli et parti av folk satt i bås.

