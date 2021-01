annonse

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen har svært lite sympati for Arfan Bhatti.

Arfan Bhatti mener seg utsatt for vold i Bergen fengsel, og har anmeldt dette. Politiet har imidlertid henlagt saken.

Bhatti ble arrestert i 2017. Da han etterpå ble fengslet nektet han å bli fotografert. Da ble han fysisk tatt hånd om av betjenter. Ifølge hans advokaten er dette ulovlig. Bhatti vil forfølge dette i rettsapparatet. Dette får stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til å reagere.

– En islamist med et rulleblad som et langt år får liten sympati av meg. Jeg har aldri før opplevd at Bhatti er mediesky, så jeg trodde ikke han skulle være den som ikke ville la seg fotografere, sier Amundsen til Avisa Oslo.

Bhatti er født i Oslo i 1977, og er straffedømt flere ganger, herunder for utpressing, trusler og vold. Han har også vært del av et islamistmiljø. Hans siste dom falt i 2016. Da ble han dømt for vold mot sin daværende ektefelle og to av sine barn.

– Amundsen er langt unna fakta når han sier jeg har et langt rulleblad. Jeg har fire dommer på 20 år. Men antall henleggelser og frifinnelser er derimot langt som et år. For meg er Amundsen ikke noe annet enn en klovn, sier han til Avisa Oslo.

– Jeg har dessuten ikke oppsøkt mediene på mange år, eller latt meg frivillig fotografere av dem. Hvis Amundsen skal mene noe om meg, må han følge bedre med.

Bhatti mener videre at Amundsen går etter ham som person. Han står på sitt og mener at fengselet har brutt loven.

– Amundsens uttalelser sier noe kunnskapsnivået, sier Bhatti.

