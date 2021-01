annonse

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde reagerer.

Det er i Dagbladet denne uken at innlegget signert Jarl Wåge står på trykk. Med tittelen «Audition for den store offerrollen» er det teaterstykket Ways of seeing og alt det avstedkom, Wåge tar for seg. Han mener kritikken mot stykket er helt malplassert. Wåges innlegg er skrevet på nynorsk, vi har oversatt sitatene til bokmål.

«Jeg har sett «Ways of Seeing» i motsetning til mange av de som skråsikkert uttaler seg om stykket. Det er lett å forstå hvor forbannet, forurettet og fortvilet folkene bak «Ways of Seeing» må føle seg når de ser løgnene som ble, og stadig blir, servert. Særlig narrativet om at private einendommer ble beleiret og omtrent invadert og at filmingen var overgrep mot stakkars, uskyldige mennesker. Sannheten er at vi fra scenen ble vist opptak av husfasadar til folk som, ifølge skuespillet, er del av et nettverk som er med på å gjøre Norge mer rasistisk,» skriver han.

Og dette blir utgangspunktet for Waages angrep på Christian Tybring-Gjedde som på Facebook trakk følgende paralleller til det han mente seg utsatt for av Ways of seeing og deres filming av private hus og påstander om at navngitte politikere og offentlige mennesker var del av et «rasistisk nettverk».

– Helt uten empati eller samfunnsansvar bruker teatret sjikanering og trakassering av politikere og samfunstopper begrunnet, forsvart og forklart som kunst.

– Med dette som bakteppe mener Roll at teatret har rett til å invadere hjemmene til disse menneskene og gjennom flere måneder filme inn i stuer og soverom. Parallellene til nazistenes beskrivelse og forfølgelse av jødene før og under 2. verdenskrig er slående. Også disse ble ansett som parasitter og skadelige elementer, skrev Tybring-Gjedde under tittelen MORALSK KONKURS.

I sin kronikk i Dagbladet mener Wåge at Tybring-Gjedde dermed gjør seg selv til det store offeret, noe som Wåge mener er helt urimelig. Den tidligere læreren og mye brukte skribenten lekser deretter opp noe av det nazistene gjorde mot jødene. Og han stopper ikke med det.

– Det er så en kunne ønske seg magiske evner og en tidsmaskin og la Tybring-Gjedde havne som jøde i Nazi-Tyskland. Da tenker jeg han skulle fått oppleve en annen invasjon av private sfærer enn filming av husfasader, skriver Wåge.

Og det er dette som får Frp-politikeren til å reagere.

– Skammelig

– At Dagbladet setter dette på trykk er helt skammelig og også brudd på norsk lov. Dette er ikke kun brudd på Vær Varsom plakaten, sier Christian Tybring-Gjedde til Resett.

Han sier han vurderer hvorvidt han skal anmelde saken.

– Wåge skriver rett frem at han ønsker at jeg skal hamne som jøde i Nazi-Tyskland. Dette er selvsagt en personlig belastning. Det kan jeg leve med. Utskjelling er blitt en del av min hverdag. Men dette er en potensielt farlig formulering, fortsetter han.

Svarer

Resett har bedt Dagbladet om å komnentere saken. Dete er politisk redaktør Geir Ramnefjell som svarer per epost

– Konteksten i denne saken er at Tybring-Gjedde på sin Facebook-side nylig sammenliknet Black Box-forestillingen «Ways of Seeing» med nazistenes forfølgelse av jødene under krigen. Gitt dette utgangspunktet syntes vi det var innenfor at en ekstern bidragsyter slapp til hos oss med blant annet et billedlig, svært hypotetisk argument om hvordan Tybring-Gjedde kan sette seg inn i historien for å forstå hva han anklager Black Box for. Det var verken vår eller skribentens hensikt at et ønske om magiske evner til å oppfinne en tidsmaskin, skulle leses bokstavelig, skriver han.

– Fjernet

Etter at Resett henvender seg har Dagbladet besluttet å fjerne den angjeldende passasjen. Her er begrunnelsen:

– Ettersom Tybring-Gjedde reagerte så kraftig på akkurat denne passasjen, har vi valgt å ta den bort av hensyn til ham. Teksten inneholder også flere andre forslag til hvordan Tybring-Gjedde kan styrke sin historieforståelse og kunnskap om nazistenes jødeforfølgelser, og står seg godt uten dette ene avsnittet.

Men Ramnefjell går ikke med på at Dagbladet har gjort seg skyldig i noen brudd på pressetikk eller norsk lov.

– Vi betrakter ikke dette som verken brudd på vær varsom-plakaten eller norsk lov, skriver Ramnefjell avslutningsvis.

