EUs grensebyrå Frontex suspenderer sitt arbeid i Ungarn fordi de ikke er fornøyde med landets asylsystem.

– Frontex har suspendert alle sine operative aktiviteter på bakken i Ungarn, sa Chris Borowski, en talsmann for det Warszawa-baserte grensebyrået, onsdag ettermiddag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Beslutningen henger sammen med at EU-domstolen før jul hevdet at Ungarn brøt EUs lover ved å begrense tilgang til asylprosessen til to transittsentre, mens man samtidig begrenset antall søkere som fikk tilgang til de to sentrene. Man mener at det i praksis blir nærmest umulig for migranter som har kommet over grensen fra Serbia å levere inn asylsøknader.

Innenrikskommissær Ylva Johansson sier at Frontex-beslutningen er riktig.

