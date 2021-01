annonse

– Våg ikke å kalle oss covid-19-benektere

– Å være skeptisk til Covid-19 er ikke det samme som covid-19-benektelse, skriver redaktør Brendan O’Neill, redaktør av det britiske nettmagasinet Spiked. Han frykter det han kaller en «heksejakt» på alle som er skeptiske til lockdown, nedstenging av samfunnet.

– Våg ikke å kalle oss covid-19-benektere, skriver O’Neill i magasinet.

Han hevder at deler av eliten i det britiske samfunnet, lamslått av myndighetenes manglende evne til å håndtere krisen, ser etter noen å skylde på og velger å gjøre lockdown-skeptikere til skyteskiven.

Han refererer til hvordan de som er skeptiske til en nedstenging anklages for å «spre desinformasjon» og at de skal ha «blod på hendene». Spesielt bekymret er han for merkelappen «covid-benektelse», et begrep som kan minne om det i Norge mer brukte «corona-skepsis».

Sammenblanding

Han frykter en sammenblanding av skepsis til nedstenging og skepsis til faren ved coronaviruset. Den sistnevnte gruppen er helt marginal og finnes kun på sosiale medier, argumenterer redaktøren.

– Dette er bevisst sludder som helt bevisst skalk fremstille kritikk av myndighetenes politikk som suspekt og farlig, skriver han.

Han viser til at både han selv og andre som er skeptiske til nedstengingen av det britiske samfunnet selv har hatt corojna og at han selv holder seg isolert fordi han har omsorg for personer som er spesielt sårbare for viruset. Samtidig mener han de økomiske og helsemessige kostnadene ved nedstengingen av samfunnet er så store at ulempene ved lockdown kan være større enn fordelene.

Stemplet

Det er dette standpunktet han nå frykter skal bli forsøkt gjort illegitimt og stemplet som farlig.

– Når kritikk av myndighetenes politikk beskrives som farlig, vet du at vi er ved et virkellig autoritært øyeblikk, slår han fast.

