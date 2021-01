annonse

Innreise til Norge blir kun tillatt for personer med nødvendige formål fra natt til fredag, har regjeringen bestemt.

Tiltaket er i samsvar med en anbefaling fra Helsedirektoratet.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sier statsminister Erna Solberg (H), men tilføyer at det er noen unntak.

– Dette sikrer at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

Helsedirektoratet anså at innreise til Norge kun bør tillates for personer som kan dokumentere at reisen har et nødvendig formål som ikke kan utsettes.

Det meldte direktoratet i en ny anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet.

Videre skriver Helsedirektoratet at man ikke mener det er «forholdsmessig å innføre innreiseforbud fra land med høy insidensrate».

