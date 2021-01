annonse

Advokat Linda Ellefsen Eide fikk 10.000 kroner i bot for «forulemping av offentlig tjenestemann og unnlatelse av å oppgi personalia».

Bakgrunnen for boten er at Eide med høy stemme skulle ha bedt aktor om å «snakke til disse tullingene», da de krevde å få se gjennom vesken hennes i sikkerhetskontrollen i Haugaland tingrett, skriver Rett24.

– Verken politiet eller retten har vurdert om det er en mulighet for at polititjenestemennene kan ha misforstått eller hørt feil i situasjonen som oppstod, sier Eide, som mener tjenestemennene ikke hadde rett til å kreve å se vesken hennes.

Sikkerhetskontrollen var satt opp på grunn av en straffesak som var vurdert til å ha særlig høy risiko, og det ble gitt beskjed om at ingen fikk ta med seg noe som kunne brukes som et våpen inn i tingretten.

– Slik jeg ser det, stiller retten polititjenestemennenes troverdighet svært høyt. Dette selv om de ikke opptrådte korrekt, og med visshet om at jeg kom til å rette en klage på deres opptreden. Slik jeg vurderer det, hadde altså tjenestemennene en egeninteresse av å anmelde meg. Noe de også gjorde, etter at jeg sendte klage til retten på tjenesteutførelsen, sier Eide.

Gulating lagmannsrett er ikke enig, og skriver:

«Etter lagmannsretten sitt syn er det ikkje komme fram noko i støtteskriv til anken og prosesskriv som tilseier at tingretten si avgjerd knyta til lovbruken en feil. Polititenestemennene utført ei teneste heimla i ordre om tryggingstiltak på tinghuset. Ordren gjekk ut på at ingen skulle gå inn i retten sine lokale utan at dei vart kontrollert for å hindre at nokon tok med seg våpen eller andre farlege gjenstandar inn i rettslokala. Alle skulle kroppsvisiterast med metalldetektor og vesker skulle visuelt undersøkjast for farlege gjenstandar. Det er ikkje noko som tyder på at polititenestemennene gjennomførte ei ransaking etter straffeprosesslova som ville vore i konflikt med ein advokat si teieplikt.»

– Jeg registrerer med avgjørelsen at polititjenestemenn ser ut til å ha et større rettsvern enn det en privatperson har, og dertil mer når privatpersonen også arbeider som forsvarsadvokat. Etterforskningen av saken kan oppsummeres til de involverte polititjenestemennenes rapporter, sier Eide.

Mandag anket hun lagmannsrettens silingsavgjørelse til Høyesterett.

