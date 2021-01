annonse

– Hvis amerikanere ikke står opp mot disse menneskene nå, vil USA være i stor fare, mener den tidligere demokratiske kongresskvinnen fra Hawaii, Tulsi Gabbard.

Gabbard kom med varskuet i en kort video lagt ut på Twitter tirsdag. Hun frykter at fremtredende demokrater, inkludert tidligere CIA-direktør John Brennan, ønsker å bruke stormingen av kongressbygningen som en unnskyldning for å slå ned på dissens mot venstresidens politiske ortodoksi.

Gabbard begynte klippet med å fordømme pøblene som stormet kongressbygningen 6. januar, men fortsatte med å komme med en dyster advarsel om den nye «Krigen mot terror» mot innenlandske terrorister i USA.

– Mobben som stormet Capitol Hil 6. januar for å prøve å forhindre Kongressen i å utføre sin konstitusjonelle plikt, oppførte seg som innenlandske fiender av vårt land. Men la oss være klare, folk som John Brennan, Adam Schiff og oligarker i «Big Tech», som prøver å undergrave våre konstitusjonelt beskyttede rettigheter og gjøre vårt land til en politistat med overvåking i ren KGB-stil (Sovjetunionens beryktede etterretningstjeneste og sikkerhetspoliti), er også innenlandske fiender. Men de er mye mektigere – og derfor farligere – enn mobben som stormet Capitol Hill, erklærte hun.

Gabbard spilte deretter av et kort klipp av tidligere CIA-direktør John Brennan som advarte mot en «uhellig allianse» av «religiøse ekstremister, autoritære, fascister, ekstremister, rasister, nativister og til og med libertarianere», som «ligner veldig på opprørsbevegelser som vi har sett i utlandet.»

