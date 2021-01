annonse

Sylvi Listhaug og Frp mener at det var på høy tid at innreisereglene ble strammet inn.

Regjeringen kunngjorde onsdag at innreise til Norge fra natt til fredag kun vil bli tillatt for personer med nødvendige formål. Det var ikke en dag for tidlig, mener Fremskrittspartiet.

– Fremskrittspartiet har over lang tid etterlyst tiltak for å få reell kontroll på grensene. Regjeringen har likevel vært lite lydhøre, og med det vært konstant på etterskudd. Det har rett og slett ikke vært godt nok, sier partiets nestleder Sylvi Listhaug, ifølge NTB.

– Dette handler om kampen mot coronavirus i Norge. Folk har mistet jobben, sitt levebrød og fått innskrenket sin frihet markant. Når vi da vet at importsmitten har vært den store driveren, så har folk flest en klar forventning om at det er kontroll på grensene sånn at vi kan få ned smitten.

