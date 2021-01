annonse

– Hvis du på død og liv må på hytta, så oppfør deg som om du er i karantene! Jeg vil ikke treffe deg på butikken, ikke nå.

– Selv om folk har motforestillinger mot å holde seg hjemme, så må de høre på Ernas henstilling om å unngå unødvendige fritidsreiser. Selv midt i nedstengningen i våres reiste fremdeles folk til hyttene sine på Tjøme, på tross av at det var hytteforbud. Det er ganske opprørende, sier stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad for Vestfold og Telemark Venstre.

– Jeg innser at det er noen som betrakter hytta i Færder som sitt andre hjem, og for en del er det like naturlig å reise dit som å reise hjem. Men hvis du absolutt må på hytta, så har jeg en bønn: Vær så snill og gjør unna all handling i Oslo, både på polet og av dagligvarer. Dette er et veldig hyperaktivt virus, som sprer seg fort. Og vi må ha kontroll på smittesporingen, sier Grimstad, som selv bor i det populære hytteområdet Færder.

