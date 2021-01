annonse

Anja Bakken Riise er leder av Framtiden i våre hender (FIVH), hun vil ha en fem års garanti på klær, det gjelder også sokker og undertøy.

Hensikten med en garanti er å få ned antall klær blant folk.

– Men med en levetidsmerking vil vi oppnå flere ting på en gang, sier hun til Dagsavisen, og ramser opp alle fordelene:

– Forbrukernes rettigheter blir styrket, og produsentene får et incitament til å lage klær av bedre kvalitet som varer lengre. Bruk og kast-kulturen som gjelder for klær i dag, muliggjør dessuten rovdrift på arbeidere som jobber i tekstilindustrien i lavkostland.

Hun sier videre at klær står for åtte prosent av verdens klimagassutslipp. Mye av det skyldes produksjon av klær med lav kvalitet, det resulterer også i et stor avfallsproblem. Men det stopper ikke der, mener lederen av FIVH. Produksjon krever også vann og energi samt at store arealer blir beslaglagt, områder man kunne bruke til produksjon av mat.

Riise får støtte fra forsker Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO:

– Jeg er helt enig med Framtiden i våre hender. Vi er nødt til å gjøre noe med levetiden til klær. Grunnproblemet er at klær er for billige, for når klær produseres har det store omkostninger for miljøet og på andre vis, sier hun, og legger til at hun er negativ til gjenbruk av klær:

– De fleste argumenterer i stedet for gjenbruk, men da må vi produsere på nytt med de omkostningene det innebærer. Det er derfor bedre å bruke et plagg 1.000 ganger enn å bruke det én gang og så gjenbruke materialene.

