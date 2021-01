annonse

Nevnes som kandidat

Etter at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert og fylkeslaget satt under administrasjon, nevnes nå Ketil-Solvik Olsen som kandidat til å ta over ledervervet i Oslo Frp.

Tidligere leder i Oslo Frp, Tone Ims Larsen sier til TV 2 at det er stor sannsynlighet for at at Solvik-Olsen blir valgt som fylkesleder på årsmøtet.

– Jeg kan ikke kommentere prosessen i Oslo, sier Solvik-Olsen til kanalen. Han har nylig meldt flytting til Oslo, men beholder 6. plassen på stortingslisten til Rogaland Frp, etter at han trakk seg som kandidat til førsteplassen i fjor.

