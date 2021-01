annonse

Mener barn og unge lider for mye under nedstengingen av samfunnet.

– Har myndighetene virkelig faktagrunnlag for de altomfattende og upresise tiltakene de har satt i gang nå, spør samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness på Facebook.

– Som struper noen av de beste årene for barna og ungdommene våre – år som aldri kommer igjen? Når vi ikke engang vurderer utviklingen i antall smittede mot antall testede?, spør han retorisk og viser til et Facebookinnlegg fra Ronny Andersen, som blant annet viser til at det er betydelig færre innleggelser på sykehus enn i mars og april.

– Så kan noen hevde at det er mye mer smitte i Oslo-området, enn de nasjonale tallene viser. Det stemmer. Men også mange flere tester. Registrerte smittede utgjør ca 2% av befolkningen, omtrent 4% av de testede (kan det se ut som, tallene publiseres ikke på noen lett tilgjengelig måte). Det er ikke avskrekkende, skriver han.

Et helt år

Andersen mener det først og fremst er barna våre som lider.

– Et helt år i deres liv har vært nedtonet og begrenset, de har fått gjort svært lite av det som er å være ungdom, ikke drive idrett, ikke bryne seg i de sosiale situasjoner som de skal vokse på. Og vi vet jo ikke hvor mange som helt har mistet fotfestet, som er utrygge, som blir misbrukt. Andersen skriver at han selv støttet «slå-ned» strategien fra i fjor vår. Men jeg ser at politikerne fokuserer på feil tall og at analysen er for dårlig. Det får meg til å tro at de tar feil beslutninger på feil grunnlag.

