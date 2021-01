annonse

Vi må spise grøt, da det meste av kornet vi dyrker her til lands har for dårlig bakekvalitet.

Matforsker Martin H. Inderhaug fra AgriAnalyse mener at Norge ikke er et godt jordbruksland. Det er bedre egnet til husdyrhold:

– Mange har fått med seg debatten om å spise mindre kjøtt og mer vegetabilsk, men færre tenker nok over at det i mange sammenhenger betyr mer import av mat. Hvis en skal redusere husdyrproduksjonen betydelig, så er det viktig å være klar over konsekvensene det har i form av redusert selvforsyning og økt matimport, sier han til Nationen.

I dag kommer 37 prosent av vårt matinntak fra animalske varer som melk, kjøtt, egg og fisk. Denne fordelingen har vært uendret siden 1950-tallet. Inderhaug påpeker at 94 prosent av maten basert på animalske råvarer er norskprodusert. Til sammenligning er kun 23 prosent av den vegetabilske maten produsert i Norge.

– Det meste av proteinet vi trenger får vi fra animalske varer. Kutter vi ned på det, så vil det bli vanskelig å få nok protein fra norske varer. Areal og klima setter grenser for hvor mye planteprotein vi kan dyrke her i landet.

Indrehaug forteller videre at to tredeler av alt vi spiser av korn, grønnsaker, frukt og poteter er importert. Mesteparten av det som dyrkes av korn her i landet går til dyrefôr. Hvis det skal spises, så må vi gå ned i matkvalitet. Slikt korn er ikke egnet til brød, men det kan brukes til grøt, velling og flatbrød.

