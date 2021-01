annonse

På instagram har Grønn Ungdom Vestlandet lagt ut bilder av lokale MDG-politikere som fra dør til dør på jakt etter velgere. Dette melder Nettavisen.

«Med trygg avstand fikk vi snakket med mange om hvorfor man bør stemme grønt i 2021», står det på et av bildene med MDG-politiker Josefine Gjerde, som er 2. kandidat til Stortinget i Hordaland for partiet.

Dette møter krass kritikk fra Venstre.

– Nå er vi midt i en pandemi hvor vi skal i størst mulig grad begrense fysisk kontakt. Da er det alvorlig at MDG går dørbank. De vil også få et fortrinn for andre partier, som vil begrense smittespredning i størst mulig grad, sier Ane Breivik, som er 2. kandidat til Stortinget for Hordaland Venstre, til Nettavisen.

Konkurransefortrinn

Breivik påpeker at det finnes forskning som viser at husbank er spesielt effektivt for å skaffe velgere. Det er derfor hun mener at MDG karrer seg til et konkurransefortrinn, mens de andre partiene unnlater å gå fra dør til dør under pandemien. Hun mener det ville vært «katastrofalt» dersom de andre partiene også gjorde som MDG, sett fra et smittevernsperspektiv.

Forsvarer husbank

MDG mener imidlertid at det hele har skjedd på en forsvarlig måte.

– Vi følger veilederen til Innsamlingsrådet. Vi har nå kjørt piloter for å teste ut husbesøk. Vi holder oss utendørs hele tiden med to meters avstand. Det er samtaler om politikk som alle trenger å ha for å få input, sier partisekretær Torkil Vederhus.

