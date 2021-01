annonse

Slik makt er uforenelig med frihet og demokrati og skaper frykt blant alle mennesker som husker hva totalitær makt har vært brukt til helt opp til våre dager.

Ordene foran gjengitt tilhører dr. Michal Rachel Suissa, leder av Senter mot antisemittisme. Som hun sikkert upopulært, men helt riktig etterspør: Hva har disse «ensrettende kreftene» blitt brukt til det siste året? To ting sier jeg, korona-pandemien og dens konsekvenser og det amerikanske presidentvalget. Etter min mening henger disse to sakene meget nøye sammen: Nemlig noens kamp mot demokratiet samt dets forutsetning, ytringsfriheten. Som myndighetene nå tukler med.

La oss ta korona-pandemien først: Myndighetene på begge sider av Atlanteren har omgjort selve definisjonen på hva en pandemi er. Etter manges mening uklokt og med god hjelp fra WHO – Verdens Helseorganisasjon – som sorterer under det sosialist-globalistiske FN. Som har vist seg lite å stole på, med WHO klart på Kinas side i kampen om verdens-hegemoniet. Men dette siste underslår mediene. Som i sin sosialistiske kamp for makt overalt vil bryte ned det bestående, med nær alle midler. Tydelig demonstert i USA det siste året. Gjennom løgn, sjikane og ren vold. Og med den etterapende norske løgnpressen heiende på hjul.

Om korona-viruset ikke bevisst er skapt som et kamp middel for Kina mot vesten, er min påstand at det benyttes til å spre helt unødvendig frykt og anti-demokratisk nedstengning av middelmådige makt-myndigheter. Som tydelig finner det åpne demokratiet som styringsform for besværlig. Unnskyldningene for de ekstraordinære kollektive nedstengningstiltakene – fra elitene mot folket – er diktatoriske og tillatt brukt takket være viruset. Dets farlighet er sterkt overdrevet gjennom falsk og bevisst koronastatistikk. Noe et økende antall vitenskapsfolk påpeker som tilfelle, samt at nedstengningen av folk og økonomi er langt verre enn medisinen. Globalisten Erna Solberg bare later seg sterk og i kontroll, slår på bremsene beskyttet av WHO og pandemiens beleilig utvidede fasong.

Dødeligheten er sterkt overdrevet. Og folket synes «truet» av Erna til vaksinering med ukjente og farlige bivirkninger. Barn er holdt hjemme fra skolen selv om de knapt er truet. Det er heller ikke vanlige friske voksne i normal god form. Gamle ja, de og andre korona-døde har vært over-registrerte på begge sider av Atlanteren, av politiske og/eller økonomiske grunner. Nylig døde ca 27 eldre nordmenn av selve vaksinen. Våre myndigheter opplyste disse var vaksinert utvalgt for sin gode form. Men en uke senere sier vaksineprodusenten nei, disse var ikke i god form og at andre underliggende årsaker enn vaksinen var årsak til deres død. Hvem skal vi tro på, om noen? Alt mens barn og voksne innestengte lider mentalt, og selvmord og ekteskapsbrudd florerer. Og så vel landets som den enkelte families økonomi er illevarslende negativ.

Kampen står i realiteten om demokratiet, om vår tilvante livsstil og en alternativ påstått sannhet. Og begrepet demokrati har fått noe suspekt over seg. «Demokratiet vant, mine venner» utbasunerte Joe Biden under sin svulstige tale etter innsettingsseremonien. Nei, det var alt annet enn demokratiet som vant. Men selv DDR, det østtyske «nasjonal-sosialistiske demokratiet» misbrukte ordet demokrati til sin fordel. Om jeg ikke husker feil, beskriver også Nord-Korea sitt skrekkregime som demokratisk. Sannheten er at kampen nå står mellom folke-demokrati og et totalitært styresett, med sistnevntes «nye midler» til å avgjøre valg til den korrupte maktens egen fordel. I fire år forsøkte «sumpen» å avsette den folkevalgte Trump fordi han ikke spilte korrupt på lag, tvert imot, han sloss for den lille mann og kvinne. Tilsvarende i Venezuela hvor elendigheten og desperasjonen fortsatt gjør seg gjeldende. Et land mer enn 3 millioner mennesker har flyktet fra.

Men denne kampen står samtidig mellom nasjonalister og globalister hvor de norske sistnevnte per definisjon er på lag med globale aktivister og oligarker med enorm pengemakt og store elitefordeler. Som vil seg en «flat verden»; dvs. uten grenser som sin tumleplass for profitt, uten tanke for stolte nasjoner, deres lokal-demokrati og noenlunde nærhet mellom alminnelige beboerne og bestemmende myndigheter. Høytflygende globalist«herskere» bryr seg ikke om oss maur nede på bakken. Vi trampes vilkårlig på og blir gjerne til slaver – hva bryr de seg. Ja, presist som Biden forleden, under dekke av besnærende falske ord. For fine ord er noe de korrupte maktelitene og fordelsfolkene smykker seg overdådig med, omgitt av nyttige idioter som fjollet soler seg i sistnevntes makt – i flatterende egoistisk dekadens. Og slik løper de villig maktens ærend.

Norge deltar i denne globale utopiske dansen som riksmediene skjuler oss. Våre politikere svikter selvsagt folket, også når de tildekker realitetene. Der er en symbiose av «tverrpolitisk» makt som nå gjennomsyrer Norge diktatorisk. Den er så sterk blitt at de færreste tør å mukke av frykt for konsekvensene. Men i et kommende Stortingsvalg (som forutsetter hemmelig og fuske-fri avstemming), har vi ennå en sjanse til å stoppe globalistene fra å gjøre Norge til en underdanig provins i et islamistisk preget Europa. Noe egoistiske politikere og riksmedier sammen tillater ved bruk av propagandamakten. For bemerk, selv ikke «borgerlige» Erna har villet stoppe de statsstøttede sosialistiske propaganda-maskinene i løpet av sine snart 8 år som statsminister. Faktum er hun er på deres lag med NRK i spissen, ja aktivt slik støttet. Høyre og Ap er slik blitt ett fett. Stem ikke på dem. Men gode nordmenn, stem i protest på andre enn de nåværende lands forræderiske Stortingspartiene, partier som aktivt vil ta landet vårt tilbake. En effektiv fredelig folke-demonstrasjon det, mann og kvinne av huse. Uten sofavelgere denne gang.

