Tidligere IBU-president Anders Besseberg blir i en granskingsrapport beskyldt for å ha beskyttet russiske interesser og for å ha brutt idrettens regler.

Besseberg var i en årrekke en mektig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han har vært gransket siden han gikk av i 2018.

Torsdag la IBUs granskingskomité (ERC) fram sin rapport. Der kommer det fram flere alvorlige anklager mot Besseberg, som fortsatt er siktet for grov korrupsjon. Økokrim opplyser til NRK at etterforskningen av saken fortsatt pågår i samarbeid med østerriksk politi.

Besseberg er beskyldt for korrupsjon og for å ha hjulpet Russland med å skjule doping.

NRK skriver følgende: «Kommisjonen bak rapporten mener mye tyder på at han ble «kjøpt» av russiske ledere med gratis prostituerte, luksusklokker, ferier og jaktturer i Russland. De har ikke funnet konkrete beviser på at slik korrupsjon har funnet sted, men ønsker at IBU oppretter en sak slik at Besseberg må svare på anklagene.»

Også IBUs tidligere generalsekretær Nicole Resch er under en pågående politietterforskning, og i likhet med Besseberg får også hun sterke beskyldninger rettet mot seg i den over 200 sider lange granskningsrapporten.

«Etter vår mening sier bevisene at Anders Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort. Det av en mann, som etter vår mening, ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett», konkluderer rapporten som ble lagt fram torsdag morgen.

Avviser anklagene

Den tidligere IBU-presidenten blir blant annet anklaget for å ha mottatt et ulovlig millionbeløp, melder TV 2. Han skal også ha brutt IBUs egne regler.

– Nei, dette har jeg ingen kjennskap til. Dette vet jeg ikke noe om. Nei (jeg kan ikke stille til intervju, journ.anm.). Nei, nei, nei. Ha det bra, sa Besseberg da TV-kanalen snakket med ham før granskingsrapporten ble presentert.

Ifølge NRK slår ikke rapporten fast at Besseberg er skyldig i korrupsjon eller dopingbedrageri. Granskingen har kun sett på om han har brutt idrettens regelverk.

Kommisjonen bak rapporten mener det er mye som tyder på at Besseberg ble lokket av russiske ledere med gratis prostituerte, luksusklokker, ferier og jaktturer i Russland. Det er ikke funnet konkrete beviser, men de ønsker at IBU oppretter sak slik at Besseberg må svare for seg.

– Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt, og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen, sier Bessebergs advokat Norbert Wess til NRK.

Rystet

Norges Skiskytterforbund reagerer sterkt på det som IBU-granskerne har kommet fram til.

– Vi er først og fremst rystet over innholdet som fremkommer i rapporten. Her nevnes blant annet overdekking av systematisk russisk doping og omfattende uetisk opptreden fra IBUs ledelse. Dette tar vi naturligvis sterk avstand fra, sier den norske skiskytterpresidenten Arne Horten i en pressemelding.

– Deres konklusjon er ikke til å misforstå. Vi er imponerte over det omfattende arbeidet som er lagt ned i denne saken og håper dette vil kunne bidra til mer åpenhet og et enda strengere regime innenfor antidopingarbeid innenfor idretten, sier Horten videre

