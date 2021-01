annonse

annonse

Rørleggeren som leder Byrådet i Oslo er en artig skrue. Her går han ut i kraft av både sin stilling og som Arbeiderpartipolitiker og knytter Resett til «høyreekstrem propaganda» samt «konspirasjonsteorier og fremmedfrykt».

Det er samme mann som i Vårt Land går ut og beskylder mennesker i hans egen alder for å være respektløse ovenfor unge og mener at de må ofre mye for å «ta vare på unges fremtid».

Det er selvsagt klima det gjelder. Herr Johansen som mener at Resett sprer konspirasjoner og fremmedfrykt, sprer muligens tilsvarende selv. For noen minner alt oppstyret og krisestemningen skapt fra skremslene om menneskeskapte klimaendringer om en konspirasjonsteori.

annonse

– Unge frykter hva som vil skje med drikkevannet vårt, med havnivået, med været og med vår evne til å leve gode liv på grunn av klimaendringene. Likevel blir de møtt nærmest med forakt når de med rette stiller spørsmål ved norsk olje- og gassindustri. Min generasjons, og særlig mitt kjønns, svar på den frykten er ofte å møte unge med en voldsom retorikk om at de ikke forstår hva oljen har betydd for Norge og at de er utakknemlige, sier Johansen til Vårt Land.

Her setter byrådslederen seg selv i ekstremistboksen som han liker å plassere andre i. For hva kaller man ellers en mann som ikke skjønner hva oljen betyr for Norge? Jeg skrev en artikkel om hva oljen faktisk betyr og hvordan Johansens ekstremistiske samarbeidspartnere i MDG ønsker å avvikle oljeindustrien for godt. Jeg anbefaler Raymond å lese den artikkelen først, og så kan han komme tilbake og fortelle om han er villig til å gå tilbake til steinaldernivå ved å fjerne all olje eller om han kanskje ombestemmer seg.

annonse

Det virker ikke som rørlegger Johansen forstår at hans egen oppfatning om at vi står ovenfor et voldsomt klimaproblem ikke har rot i virkeligheten. Han sier til Vårt Land:

– Vi må ha forståelse for at det er ganske drastiske grep som må gjøres. Mange bruker fortsatt mye tid og krefter på å si at klimaendringene ikke er et problem, uten at de har belegg for det. Det bidrar til at vi skyver på problemet hele tiden istedenfor å ta tak i det.

Uten at vi har belegg for det? Det er da ikke vi som skal føre bevis for at havet har steget dramatisk eller at det har blitt så mye varmere overalt. Hva vil Johansen egentlig kalle seg selv når han står med topplue og polvotter og skal forklare alle at vi er idioter som ikke skjønner at vi har en menneskeskapt global oppvarming?

En tosk? En ekstremist? Hjernevasket eller rett og slett bare en politisk korrekt broiler som drømmer om egen karriere?

Dagens unge er ikke annerledes enn hva andre generasjoners unge har vært. Unge liker alltid å flytte grenser og er alltid i opprør mot det etablerte og de eldre. Det er på mange måter sunt og ikke minst en naturlig del av det å være ung. Men de fleste unge forandrer oppfatning om mye og mangt etter hvert som de selv blir eldre og får mer livserfaring. Det er ikke slik at dette er annerledes nå enn hva det var under Johansens foreldregenerasjon. Det var «flowerpower» generasjonen, hvor narkotikabruk og fri sex var det som den gangen var opprøret mot samfunnet.

annonse

Men jeg vil tro at byrådslederens egne foreldre ikke oppførte seg på samme måte når han kom i tenårene, som de gjorde når de selv var tenåringer.

Dette handler ikke om respektløshet og offervilje, men om erfaring og kunnskap. Det er to ting som henger sammen og som får mange mennesker til å skjønne at de regelrett tok feil selv om de hadde et voldsomt engasjement om ett eller annet når de var unge.

Det er imidlertid ikke alle som skjønner eller vil skjønne, selv om det kanskje er åpenbart for dem selv. Det kan være flere grunner til dette, hvorav en agenda av ett eller annet slag ofte er en hovedårsak.

Det å sette folk i en boks som høyreekstreme konspirasjonsteoretikere som sprer fremmedfrykt, kun fordi de har en annen mening enn Johansen selv, får dermed en litt annen betydning. Det handler neppe så mye om hva Johansen egentlig mener om HRS og Resett enn hva det handler om agendaen han forfekter. Så kan man saktens spørre seg; sprer jeg med det en konspirasjonsteori om hva Johansen mener eller ikke?

Kanskje og kanskje ikke. Svaret på det er det bare rørleggeren selv som vet, og det er i hvert fall ingen konspirasjonsteori.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474