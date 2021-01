annonse

– Unaturlig, sinnssyk og farlig.

De store, institusjonelle investorene på Wall Street, herunder banker, meklerforetak og hedgefond, er kjent for å manipulere aksjemarkedet gjennom robothandel og andre finurlige triks som er lovlige, men som mange oppfatter som svindelaktige.

Herunder er det en yndet sport blant finanseliten å manipulere aksjekursen nedover samtidig som de vedder på kursfall – såkalt shorting. Og når bunnen er nådd, kjøper de aksjene tilbake på billigsalg fra småsparere som har vært med på veien nedover.

Nå raser finanseliten etter at Reddit-nerder har hatt innersvingen på Wall Street med deres egne metoder.

Det hele begynte med selskapet GameStop, som handles på børsen i New York. GameStop er en butikkjede som selger dataspill over disk, men etter hvert som spill, film og musikk oftere kjøpes digitalt, har GameStop både sett omsetning og aksjekurs krympe.

Blant «gribbene» på Wall Street ble GameStop derfor oppfattet som et mulig «åtsel», og både Citron Research og Melvin Capital, to typiske representanter for finanseliten, shortet derfor GameStop for flere titalls milloner dollar for å tjene penger på videre kursnedgang.

Shorting er et veddemål hvor man tjener penger hvis aksjekursen synker, men taper hvis den stiger. Hvis du for eksempel shorter en aksje på 50 kroner og kursen deretter stiger til 200 kroner, må du dekke mellomlegget på 150 kroner. Shorting har dermed risiko for uendelig tap, mens gevinsten bare stiger helt til kursen når null.

I utgangspunktet var planen idiotsikker: å shorte en dødsdømt aksje. Men da hadde Wall Street ikke tatt høyde for internettforumet Reddit.

Reddit er et forholdsvis mildt moderert forum hvor deltakerne, såkalte redditører, prater, diskuterer og deler tips i nettstedets utallige underfora, såkalte subreddits. Klientellet har en overvekt av unge menn, herunder datanerder, incels og social justice warriors.

Og da redditørene på subredditen r/WallStreetBets ble klar over at Wall Street hadde shortet GameStop, besluttet de å gå til motaksjon, skriver RT.com. r/WallStreetBets har over to millioner medlemmer, og selv om de hver for seg har beskjedne økonomiske midler, blir de en betydelig faktor når de slår sine sparepenger sammen.

Derfor ble redditørene enige om et felles fremstøt for å sende GameStop til himmels. Så sagt, så gjort: Fra 18 dollar pr. aksje gikk kursen helt til 347 dollar 27. januar. Neste dag stod kursen i over 500 dollar, før den falt tilbake til rundt 200 dollar.

Citron Research og Melvin Capital, som hadde shortet GameStop på rundt 18 dollar, gikk dermed på en gedigen smell.

Citron Research meddelte onsdag at de har solgt seg ut av short-posisjonen med «100 prosent tap», mens Melvin Capital skal ha måttet selge unna aktiva for tre milliarder dollar for å dekke sitt GameStop-underskudd. Rykter om at Melvin Capital nå er på konkursens rand, avvises av selskapet selv.

Tilsvarende er det ikke småpenger flere av redditørene har håvet inn. Én hevder å ha økt sin investeringskapital fra 55.000 dollar til 13 millioner dollar, vel 111 millioner kroner. En annen viser frem et skjermbilde med gevinst på 64.000 dollar.

– Nå kan jeg skrive ut en sjekk til min mor og la min søster gjennomgå behandling mot borreliose, skriver en bruker.

Reaksjonen fra Wall Street har ikke latt vente på seg. Småsparernes felles kursmanipulasjon i GameStop er «unaturlig, sinnssyk og farlig», mente investor Michael Burry, og ropte på å «rettslig og regulatorisk etterspill».

NASDAQ, det vil si New York-børsen, svarte på kursens himmelferd med å suspendere handelen i GameStop-aksjen.

– Vi overvåker aktivt praten i sosiale medier, og vil innføre børspause hvis vi ser forbindelser mellom prat og uvanlig aktivitet i aksjer, sa NASDAQs administrerende direktør Adena Friedman til CNBC onsdag. Hun bad samtidig det amerikanske finanstilsynet om å gripe inn mot denne «manipulasjonen».

