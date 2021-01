annonse

Den amerikanske marinen går «all-in» på autonome krigsskip.

The National Interest melder at en ny høyteknologisk autonom overflatebåt (drone) nylig har lagt bak seg en reise på 4700 nautiske mil (cirka 7500 kilometer) – for det meste helt uten noen form for menneskelig innblanding. Utviklingen markerer en ny viktig milepæl i den amerikanske marinens flerårige «Ghost Fleet Overlord»-program.

– Et ubemannet overflatefartøy fra Ghost Fleet Overlord, som er en del av et partnerskap mellom Forsvarsdepartementets «Kontor for strategiske kapasiteter» og marinen, reiste nylig en distanse på mer enn 4700 nautiske mil, nesten helt autonomt. Ghost Fleet Overlord har akselerert marinens introduksjon av ubemannede overflatefartøyer, noe som har gjort den i stand til å raskere ta slike fartøyer i bruk i flåten, heter det i en rapport fra Pentagon, datert 13. januar 2021.

Programmet, som ble startet av det amerikanske forsvarets «Kontor for maritim forskning» for mange år siden, har som mål å designe og koordinere en flåte av interoperatible ubemannede systemer – som kan operere i koordinasjon med hverandre på spesifikke høyrisikooppdrag, som for eksempel anti-mine-oppdrag, rekognosering eller til og med direkte væpnede angrep.

Kunstig intelligens

Ved hjelp av avanserte dataalgoritmer, har Ghost Fleet-programmet jobbet gradvis i mange år for å bringe autonomi basert på kunstig intelligens (KI) til nye høyder. Målet er å styrke muligheten for ubemannede dronefartøy til å «motta, behandle, analysere og overføre viktige maritime kampoppdragsdata av vital betydning for operativ effektivitet.»

«Fremad-droner», som en del av Ghost Fleet, vil for eksempel kunne speide etter viktig informasjon med tanke på fiendtlige trusler, og deretter autonomt kommunisere med andre overflatedroner i flåten for å identifisere svake punkter for potensielle angrep. Deretter vil droneskipene kunne etablere en overvåkningsparameter rundt området med høy trussel og dele vital informasjon med tanke på potensielle ubåtjakter og anti-mine-operasjoner. Til slutt vil droneskipene kunne sende analyserte og organiserte datastrømmer gjennom flere kanaler til menneskelige beslutningstakere.

Jo mer avanserte algoritmene blir, jo mer integrerte vil Ghost Fleet-oppdrag være. Dette betyr at mindre grupper – eller til og med svermer – av små dronebåter kan operere sammen med hverandre for å forsterke og bearbeide oppdragsmål helt uten menneskelig innblanding.

Enormt potensiale

Autonome våpensystemer utvikler seg raskere enn det menneskelige våpenutviklere klarer å holde følge. Jo mer avanserte algoritmene er, desto mer utbredt og raffinert blir KI-våpenapplikasjonene, jo større vil forskjellen i de maritime krigskapasitetene mellom USAs marine og marinene til rivaliserende makter være.

Når det kommer til oppgaver som involverer bruk av ikke-dødelig styrke, kan grupper av autonomiaktiverte Ghost Fleet dronebåter potensielt fullføre hele oppdrag uten menneskelig involvering overhodet. Dette kan for eksempel dreie seg om å finne og ødelegge et stadig større antall av forskjellige typer miner til sjøs. Et ubemannet overflatefartøy som speider etter havminer og oppdager et trusselobjekt, kan umiddelbart dele informasjon med nærliggende dronebåter – eller vennlige angrepsubåter i området – som raskt kan uskadeliggjøre trusselen.

