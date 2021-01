annonse

Flere videoer i sosiale medier skal angivelig vise at politiet bruker makt mot fredelige demonstranter mot coronarestriksjoner i Nederland.

De siste dagenes corona-protester i Nederland har fått oppmerksomhet i norsk presse. Dekningen kan imidlertid ha vært til fordel for politiet. Demonstrantene har blitt stemplet som «voldsfascister», og flere norske aviser har skrevet at de har angrepet politiet.

I en Dagbladet-sak tirsdag lød overskriften «Her kaster de fyrverkeri på politiet», og NTB har omtalt demonstrasjonene som «kriminell vold».

Slår ung gutt

Mediene har imidlertid ikke omtalt de mange videoene av politivolden i Nederland, som er gått viralt på sosiale medier.

I en video blir en ung gutt slått flere ganger med batong av en politimann, der han sitter på bakken og demonstrerer mot myndighetenes nedstenging av landet.

Netherlands, Europe 2021 – Young boy, quietly sitting on the grass, is violently beaten by a Dutch policeman. This is not Democracy or Freedom, this is an Authoritarian Police State. #Covid19 #coronavirus #Curfew pic.twitter.com/cxvBg7J2HY — Lyn Hurst (@LynHurst20) January 26, 2021

En person prøver å få den voldelige politimannen til å slutte, men slagene fortsetter.

– En ung gutt som sitter stille på gresset blir brutalt slått av en nederlandsk politimann. Dette er ikke demokrati eller frihet, dette er et autoritært statspoliti, skrives det i videoen som er lagt ut på Twitter.

Brøt portforbudet – ble slått

I en annen video vises en kvinne som blir skutt i ansiktet med en vannkanon mens hun går fredelig forbi politiet. Kvinnen falt i bakken, og videoen viser at hun blødde fra hodet etter angrepet.

Woman hit by water cannon during anti lockdown protests in Holland pic.twitter.com/ZjeIk70jtj — avcobe (@avcobe) January 25, 2021

Også denne videoen gikk viralt, uten at norsk presse har viet den noe oppmerksomhet.

En annen viral video viser en ung syklist som er ute på gata etter portforbudet. Portforbudet, som ble innført lørdag, gjelder fra klokka 21 om kvelden til klokka 4.30 om morgenen.

Det skrives på sosiale medier at gutten er 16 år. Han blir jaktet ned av politiet og til slutt brutalt slått. Se video under.

tw // violence dutch police beat up a person for staying out after curfew , doesnt matter if they were protesting or just biking home , this is unacceptable pic.twitter.com/SYdLwUSBMY — aster (@gwenbrrywood) January 26, 2021

Demonstrasjonene mot corona-nedstengingen og portforbudet i Nederland fortsetter. I flere byer har det også det siste døgnet vært store demonstrasjoner.

