Terrorgruppen styrker seg på tross av fredsavtalen mellom USA og Taliban, som pålegger de afghanske islamistene å utvise de transnasjonale terroristene fra områdene som de kontrollerer.

Tidligere denne måneden publiserte det amerikanske finansdepartementet en skriftlig oppdatering om arbeidet med å bekjempe ulovlig finansiering av islamistisk terrorisme.

Skrevet i «spørsmål og svar»-format, gir notatet fra 4. januar et innblikk i hvordan antiterrorismeeksperter i USAs finansdepartement for tiden ser på al-Qaidas posisjon i Afghanistan. Mye av dokumentet kan ikke bekreftes uavhengig, ettersom kildeinformasjonen ikke er blitt offentliggjort.

Tett allierte

Trump-administrasjonen solgte fredsavtalen med Taliban 29. februar 2020 som en seier for USAs terrorbekjempelsesarbeid. Men til tross for flere forsikringer om at Taliban ville bryte med al-Qaida, konkluderer analytikerne i det amerikanske finansdepartementet med at de to islamistgruppene forblir tett allierte.

I 2020 ble al-Qaida gradvis sterkere i Afghanistan, ettersom terrorgruppen fortsetter å samarbeide med Taliban under sistnevntes beskyttelse. Al-Qaida «utnytter sitt forhold til Taliban gjennom sitt nettverk av mentorer og rådgivere innad i Taliban, som gir råd, veiledning og økonomisk støtte,» heter det i rapporten.

Lyver

På tross av å være en essensiell del av fredsavtalen med USA, er det per dags dato ingen offentlig tilgjengelige beviser på at Taliban har tatt noen skritt for å utrydde al-Qaidas terrornettverk i Afghanistan. Taliban fortsetter i stedet å lyve om al-Qaida ved å falskt hevde at terrorgruppen ikke engang er til stede i landet.

Det amerikanske finansdepartementet konkluderer i stedet med at ledende personer i den Taliban-allierte terrorgruppen Haqqani-nettverket «har diskutert å danne en ny felles enhet av væpnede krigere i samarbeid med og finansiert av al Qaida.»

Disse og andre påstander i rapporten stemmer overens med tidligere vurderinger fra et ekspertpanel i regi av FNs sikkerhetsråd.

Finansiering og fristeder

Rapporten konkluderer også med at al-Qaida «fortsatt er avhengig av donasjoner fra likesinnede støttespillere, og fra enkeltpersoner som mener at pengene deres støtter humanitære eller veldedige formål.»

Den viser også til at al-Qaida «fortsetter å bruke grenseregionen mellom Afghanistan og Pakistan som et fristed.»

