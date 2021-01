annonse

Arbeiderpartiet har stilt seg kritisk regjeringens kutt i bevilgningene til Folkehelseinstituttet. Men Ap har selv foreslått større kutt.

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk sine budsjetter kuttet av regjeringen før coronapandemien.

«Det betaler vi en pris for nå», skrev Ap-leder Jonas Gahr Støre på sin Facebook-side søndag.

Aps kritikk skaper irritasjon i regjeringen. Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland påpeker at Ap ikke har budsjettert med mer penger til FHI i sine alternative statsbudsjetter.

– Det er kritikkverdig at Støre var i nasjonale TV-sendinger og kritiserte dette. Han malte med bred pensel, uten å nevne at han selv har stemt for et vesentlig svakere opplegg for FHI. Det bidrar ikke akkurat til en konstruktiv debatt, sier Stensland til Aftenposten.

Kuttet selv millioner

Det fremgår av en gjennomgang av Aps alternative budsjetter at partiet ikke har budsjettert med større bevilgninger til FHI enn regjeringen i den aktuelle perioden. Det samme gjelder for Helsedirektoratet. I 2015 kuttet Ap 20 millioner i regjeringens bevilgning til FHI og tilsvarende 65 millioner i bevilgningen til Helsedirektoratet.

Ap har totalt budsjettert med 16,2 millioner kroner mindre til FHI enn de siste syv borgerlige budsjettforlikene har, og 22,5 millioner kroner mindre enn regjeringens budsjettforslag. Dette rimer dårlig med Aps kritikk av regjeringen.

Ap unnskylder seg med at de ikke har flertall i Stortinget, og at deres politikk derfor ikke blir gjennomført.

– Vi har vært kritiske til ABE-reformen og til kuttene i FHI, men regjeringen Solberg har hatt flertall bak alle sine budsjetter uten Aps stemmer. Her kan de ikke løpe fra ansvaret ved å peke på alternative budsjetter som aldri fikk flertall, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

