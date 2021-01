annonse

NTB melder at kontrakten mellom EU og AstraZeneca sier det også skal produseres vaksiner i Storbritannia og at ingenting hindrer leveranser derfra til EU.

Kontrakten ble offentliggjort av EU-kommisjonen fredag klokken 12, som følge av at AstraZeneca samtykket til å offentliggjøre en sladdet versjon.

– Vi ønsker selskapets økte åpenhet om deltakelsen i vaksineutrullingen velkommen, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Varslet kutt

AstraZeneca varslet i forrige uke et betydelig kutt i vaksineleveransene i første kvartal. EU mener selskapet er forpliktet til å levere, mens farmasigiganten sier den bare har lovet å gjøre sitt ytterste .

Dette omstridte punktet blir omtalt som «beste rimelige innsats». Det er også en forklaring av hva som menes med formuleringen. Om det bidrar til å dempe konflikten er likevel usikkert. De to partene er ikke uenige om ordlyden, men faktisk hva den betyr og hvilken grad av forpliktelse den innebærer.

Forhåndsavtalen gjelder kjøp av inntil 300 millioner doser pluss en opsjon på ytterligere 100 millioner doser. Detaljene om hvor mange doser som skal leveres til hvilken tid, er imidlertid sladdet. Hvor mye EU-landene skal betale per dose er heller ikke synlig.

Britisk produksjon

Et annet punkt som har skapt strid, er om EU kan forvente at de skal få tilgang til vaksiner som lages ved produsentens anlegg i Storbritannia.

– Fremstillingen skal skje på produksjonssteder i EU (som i dette tilfellet og kun her inkluderer Storbritannia og Nord-Irland). Vaksinene kan også fremstilles på anlegg utenfor EU for å fremskynde leveransene av vaksiner i Europa, står det i kontrakten.

EU er svært irritert over at AstraZenecas toppsjef har sagt at leveranser til Storbritannia har prioritet fordi britene signerte sin kontrakt med selskapet tidligere. Leveranser til EU fra de britiske fabrikkene kan bare skje «på et senere tidspunkt», ha Pascal Soriot sagt.

I kontrakten som er offentliggjort, inkluderes selskapets to fabrikker i Storbritannia på listen over hvor produksjonen til å dekke EU-kontrakten skal skje. EU-kommisjonen påpeker at det ikke er andre tiltak eller kontrakter som hindrer selskapet i å gjennomføre det som blir lovet.

