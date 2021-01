annonse

«Jeg innrømmer det. Jeg hater menn. Alle sammen, virkelig? Ja, alle sammen. Jeg vurderer dem i utgangspunktet svært lavt.»

Den franske forfatteren Pauline Harmange (25) forsvarer mannshat i boken I hate men, som kom på engelsk i november. Som Aftenpostens anmelder Erlend Loe skriver hadde boken høyst sannsynlig gått under radaren om ikke en representant for det franske kulturdepartementet hadde forsøkt å forby den.

Dermed har mannshateren Harmange også blitt en fanebærer for ytringsfriheten.

«Jeg innrømmer det. Jeg hater menn. Alle sammen, virkelig? Ja, alle sammen. Jeg vurderer dem i utgangspunktet svært lavt. Det er pussig, for jeg har åpenbart ingen gyldig grunn til å hate menn. Jeg har tross alt valgt å gifte meg med en av dem, og jeg er nødt til å innrømme at jeg liker ham godt. Det hindrer meg likevel ikke i å spørre meg selv hvorfor menn er som de er. Voldelige, egoistiske, unnfallende og feige vesener», heter det i Loes oversettelse.

Byråkraten Ralph Zurmély, truet med å gå til sak for å få stanset boken. Han mente den oppfordret til hat og uten å ha lest boken ba han henne trekke den tilbake.

Stoler ikke på menn

Effekten har vært den motsatt og interessen eksploderte, også internasjonalt.

– Jeg er gift med en mann, han er flott og støtter det jeg skriver. Men generelt stoler jeg ikke på menn jeg ikke kjenner, har hun sagt til The Guardian.

– Jeg har bare ikke tillit til menn. Dette handler ikke om personlige erfaringer, men at jeg har vært aktivist i en feministisk organisasjon som hjelper ofre for voldtekt og seksuell vold i mange år.

Hun legger til at det at man er heteroseksuell og er tiltrukket av menn, ikke bety at man trenger å like menn.

– Jeg mener veldig sterkt at vi ikke trenger å like alle menn og heller gjøre unntak for bestemte menn.

