annonse

annonse

NTB melder at krisepakken fra regjeringen inneholder en milliard kroner ekstra for å hjelpe arbeidsledige, permitterte og Nav.

– Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at koronakrisen ender i en varig ledighetskrise. Derfor kommer vi nå med kraftfulle tiltak for å hjelpe flere tilbake i jobb. Med denne pakken ruster vi oss for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

100 millioner kroner skal gå til tettere oppfølging av ledige og permitterte, spesielt dem som har vært uten jobb lenge. 200 millioner går til tiltaksplasser, samt 140 millioner til den såkalte ungdomsinnsatsen og 284,5 millioner til kompetanseheving. I tillegg skal Nav få 320 millioner kroner til å ruste opp apparatet sitt.

annonse

Regjeringen foreslår attpåtill at man skal midlertidig senke kravet for å få dagpenger. Nå skal folk som kun er permittert 40 prosent, kunne søke om dagpenger, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

Disse reglene gjaldt gjennom store deler av 2020, men ble avviklet i november grunnet en bedring i arbeidsmarkedet. Nå skal de gjeninnføres ut juni.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474