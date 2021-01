annonse

NTB melder at EU-kommisjonen har innført et register for å overvåke eksport av koronavaksiner som blir produsert ved anlegg i EU for å stanse «upassende» eksport.

Registeret blir etablert i kjølvannet av en konflikt mellom EU og AstraZeneca om tilgang til vaksiner produsert ved anlegg utenfor EU.

– Vi betalte disse selskapene for å øke produksjonen, og nå forventer vi at de skal levere, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Vaksineprodusentene skal pålegges å opplyse om planlagt eksport i registeret. Samtidig vil registeret bidra til at myndighetene i et medlemsland kan la være å utstede en eksportlisens og dermed i praksis hindre at vaksinene forlater EU.

Norge unntas

I det nye regelverket kommer det fram at begrensningene ikke skal gjelde for Norge, samt en rekke andre land, inkludert: Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Færøyene, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nord-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveits og Vatikanstaten og en rekke andre land.

