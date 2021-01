annonse

FN mener «asylinstituttet i Europa er under angrep» og har helt rett, men med motsatt fortegn. Det er alt for mange som slipper inn i Europa, og hvorfor tar ikke andre kontinenter imot flere?

FN er altså bekymret for at «flyktninger» bortvises fra Europa, heter det i en artikkel her på Resett.

Da det strømmet inn millioner av mennesker til Europa i 2015 kunne EUs grensepoliti Frontex fortelle at 75 prosent av disse ikke var flyktninger, men migranter.

Migranter har ikke krav på beskyttelse og asylstatus, for de er reelt sett ikke forfulgt. Mange kommer fra land som ikke er i krig eller har uro, og søker seg til Europa etter å ha passert igjennom flere land som heller ikke har krig og uro.

Det samme forholdet med migranter var i den mye omtalte Moria-leiren i Hellas, ifølge Frontex. Halvparten av de som oppholdt seg i leiren var afghanere og i tillegg kom mange fra afrikanske land som ikke er i krig. De fleste var altså «migranter» og hadde dermed ingen rett til flyktningestatus, slik norske politikere og mediene her i landet hårdnakket hevdet.

Hvor blir det av kritikken av andre kontinenter enn Europa?

Jeg lurer på hvor mye kritikk FN retter mot arabiske land, Kina og Russland for ikke å ta en mye, mye større andel av alle disse som flytter på seg for å få et bedre liv og hvor aktive FN er med f. eks å sørge for at afrikanske land selv tar seg av afrikanere med status som migranter, flyktninger eller asylsøkere.

Eller hva med asiatiske land som India, Pakistan, Japan, Thailand, Vietnam osv? Eller Sør-Amerika? Skulle ikke disse ta en større andel, hvis ideen er å dele likt kloden rundt på de som flykter, migrerer eller søker asyl?

Svaret er antakelig at de som kommer fra MENA-land ikke ønsker seg til Saudi Arabia, India, Pakistan, Vietnam eller Argentina og Chile m.fl. fordi de vet at velferdsgodene er dårligere i disse landene selv om sikkerheten mot det de flykter fra er like høy i de nevnte landene.

Det er helt riktig som FN sier at «asylinstituttet er under angrep», men det er med motsatt fortegn av det FN peker på – nemlig at Europa tar inn alt for mange som ikke har krav på asyl, og som heller ikke har krav på at et stadig minkende antall sysselsatte skattebetalere i Norge og Europa skal fø på dem.

Velferds-Europa svekkes

Den offisielle arbeidsledigheten globalt var ved utgangen av 2018 5,0 prosent, en nedgang fra ett år tidligere, da den var på 5,1 prosent.

Verden sliter med å oppnå målet om anstendig arbeid for alle, og flertallet av de 3,3 milliarder menneskene som er sysselsatt per 2018, mangler ifølge ILO økonomisk sikkerhet. 700 millioner sysselsatte tjener så lite at de lever i fattigdom.

I Norge og i andre europeiske land har vi lenge visst om at «eldrebølgen» ville komme, og det betyr færre arbeidende hender og færre skattebetalere. Samtidig har man et arbeidsmarked, som krever mer og mer spesialisering, faglig bakgrunn og språkkunnskap.

Med de hordene av analfabeter som finnes i MENA-land, og som allerede har ankommet Europa og har vært her i to eller tre generasjoner, vet vi en hel del om hvem som kommer seg i arbeid eller og hvem som ikke gjør det. Vi vet eksakt hvilke opprinnelsesland hvis menn og kvinner er i stand til å skaffe seg arbeid og dermed i større grad bli integrert.

Vi vet også noe om livsløpskostnader knyttet til personer fra gitte land i Afrika og Midt-Østen, og vi kan slå fast at alt for mange representerer en utgift fra første dag de setter foten på norsk jord og i et helt livsløp. Kostnadene med å iverksette språklig og faglig opplæring, skaffe tak over hodet, mat, legehjelp og annet knyttet til at en person fra et lavkostland kommer til Norge er enorme.

Hvis Norge og Europa fortsetter å ta inn folk fra tredje verden, som vi med statistikk i hånd vet aldri kommer seg i arbeid, vil Europa på sikt bli like fattige som de landene det migreres fra i dag.

For Norges del kan vi ikke tenke «her og nå» og på kort sikt innbille oss selv at det å ta imot folk fra tredje verden har vi som rik oljenasjon råd til. Enkelte politikere og mediene ser ut til å se helt bort ifra slike spørsmål, men realitetene ligger der for den som vil se.

De samme politikerne, som ønsker seg mer innvandring og mer raushet overfor migranter, ønsker seg samtidig også raskere avvikling av olje- og gassindustrien, som er en viktig del av grunnlaget vårt for god velferd. Dette regnestykket kan ikke gå opp!

Viktig å få på plass politikere som stå opp mot misbruk av asylinstituttet

Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse har, ifølge Flyktningkonvensjonen av 1951, krav på status som flyktning, eller politisk asyl.

Asylsøkere er definert som personer som spontant ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning. Bakgrunnen for søknaden om asyl bunner oftest i politiske, etniske og/eller religiøse årsaker.

Det vi i årevis har vært vitne til er at såkalte flyktninger og asylsøkere, de aller fleste av dem ikke har reell flyktningestatus, ankommer Europa for deretter å spasere inn fra Hellas eller land migrantene kommer til på Europa-siden av Middelhavet til landene med best velferdsgoder som Sverige, Tyskland og inntil for kort tid tilbake Danmark.

Internasjonalt er det FNs høykommissær for flyktninger som overvåker flyktningers rettigheter, men det betyr ikke at FN kan tvinge europeiske politikere til å strekke seg lenger enn de gjør. Dette velger norske og europeiske politikere helt selv, og i all sin feighet velger de å følge «gamle spor».

Ifølge folkeretten har en stat rett til å holde sitt område åpent for andre lands statsborgere, og denne asylretten er ubetinget med mindre utleveringsavtale foreligger. Det følger imidlertid ikke av folkeretten noen generell plikt til å gi noen politisk asyl, i betydningen varig oppholdstillatelse. Allikevel skjer dette fortløpende og i stort omfang.

Visse forpliktelser følger av Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale avtaler, men ut over dette avhenger individets praktiske rettsstilling av lovgivningen i det enkelte land.

Med denne tilstrømningen av folk fra tredje verden til Europa vi har sett gjennom de siste 20-30 årene, og tilhørende utfordringer i europeiske land, må det vel være rimelig klart at nåværende asylinstitutt og løsninger for å hente inn personer til Europa fra Afrika, Midt-Østen og Asia ikke lenger er gode nok, og at dagens og gårsdagens politikere er alt for rause.

Viljen til nytenkning er ikke tilstede verken hos norske politikere eller – med få unntak – ellers i Europa. Erna Solberg og hennes kollega Angela Merkel er blant de politikerne i Europa, som har svekket sine respektive lands økonomier, kultur og sikkerhet ved alt for raus håndtering av asylinstituttet.

Pressen stiller heller ingen kritiske spørsmål ved om nåværende asylordninger fungerer som de opprinnelig var tiltenkt, og dermed har heller ikke politikerne noe korrektiv å rette seg etter.

Høstens stortingsvalg blir viktig, ikke minst for å få frigjort Norge fra diktater fra FN og EU og å få politikere på plass, som primært setter norske interesser først.

