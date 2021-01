annonse

Koronapandemien har ført Frankrike inn i en dyp resesjon, som er den verste siden andre verdenskrig. Økonomien krympet med 8,3 prosent.

Tallene fra det nasjonale statistikkbyrået Insee er likevel ikke fullt så ille som byråets tidlige prognose på 9 prosents nedgang. Regjeringen hadde anslått en tilbakegang på hele 11 prosent.

Et lyspunkt er at nedturen i siste kvartal ikke ble like bratt som i perioden mars til mai, de tre første månedene etter at pandemien nådde landet. I årets tre siste måneder falt brutto nasjonalprodukt med forholdsvis beskjedne 1,3 prosent.

Før pandemien rammet var Frankrike ett av landene i Europa med størst vekst, med en øking i BNP på 1,5 prosent i 2019.

Den økonomiske koronanedturen for Spania i fjor ble svært bratt. Brutto nasjonalprodukt falt med 11 prosent, viser foreløpige tall.

Anslaget fra det nasjonale statistikkbyrået er stort sett på linje med regjeringens anslag på 11,2 prosents nedgang. Det internasjonale pengefondet (IMF) var litt mer pessimistiske og anslo at Spanias økonomi ville krympe med 12,8 prosent.

Et lyspunkt for spanjolene er at arbeidsledigheten i fjorårets siste kvartal var den laveste på nesten tre år. Den er likevel langt over norske nivåer og endte på 16,1 prosent i årets siste tre måneder.

